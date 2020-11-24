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В Петербурге число новых случаев COVID-19 превысило три тысячи
В Петербурге число новых случаев COVID-19 превысило три тысячи
Число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге выше 3 тысяч (3179), в Москве – 5838, в Подмосковье – 970, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:45
2020-11-24T10:45
2020-11-24T10:45
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге выше 3 тысяч (3179), в Москве – 5838, в Подмосковье – 970, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 5838, 2. Санкт-Петербург – 3179, 3. Московская область – 970", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Еврейской АО – 22, Чукотском АО – восемь, Ненецком АО – один.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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