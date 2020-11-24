https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586034693.html

В Петербурге число новых случаев COVID-19 превысило три тысячи

В Петербурге число новых случаев COVID-19 превысило три тысячи

Число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге выше 3 тысяч (3179), в Москве – 5838, в Подмосковье – 970, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:45

2020-11-24T10:45

2020-11-24T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге выше 3 тысяч (3179), в Москве – 5838, в Подмосковье – 970, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 5838, 2. Санкт-Петербург – 3179, 3. Московская область – 970", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Еврейской АО – 22, Чукотском АО – восемь, Ненецком АО – один.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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