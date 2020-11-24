https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586033880.html

В России за сутки выписали 23 226 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 23 226 переболевших COVID-19

За сутки в России 23 226 человек выписаны после COVID-19, за все время - 1 634 671, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:42

2020-11-24T10:42

2020-11-24T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За сутки в России 23 226 человек выписаны после COVID-19, за все время - 1 634 671, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 23 226 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 634 671", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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