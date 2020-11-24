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В России за сутки выписали 23 226 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 23 226 переболевших COVID-19
За сутки в России 23 226 человек выписаны после COVID-19, за все время - 1 634 671, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:42
2020-11-24T10:42
2020-11-24T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За сутки в России 23 226 человек выписаны после COVID-19, за все время - 1 634 671, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 23 226 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 634 671", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество