https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586033732.html
В России выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24 326, до 2 138 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:42
2020-11-24T10:42
2020-11-24T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580349381_0:0:2964:1667_1400x0_80_0_0_10770801970ad421aea1b41d27b96da9.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24 326, до 2 138 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 326 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5230 (21,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев. Темп прироста составил 1,2%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580349381_42:0:2773:2048_1400x0_80_0_0_e73c18a4f67605e96fb822121e741997.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество