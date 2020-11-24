https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586033732.html

В России выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24 326, до 2 138 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:42

2020-11-24T10:42

2020-11-24T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24 326, до 2 138 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 326 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5230 (21,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев. Темп прироста составил 1,2%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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