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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586033732.html
В России выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24 326, до 2 138 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:42
2020-11-24T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24 326, до 2 138 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 326 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5230 (21,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев. Темп прироста составил 1,2%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусом

10:42 24.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24 326, до 2 138 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 326 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5230 (21,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев. Темп прироста составил 1,2%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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