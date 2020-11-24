https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586032094.html

Россия находится в фазе роста заболеваемости COVID-19, заявил эпидемиолог

Россия находится в фазе роста заболеваемости COVID-19, заявил эпидемиолог

Фаза роста заболеваемости коронавирусом в России продолжается, говорить о прохождении пика пока преждевременно, заявил заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:36

2020-11-24T10:36

2020-11-24T10:36

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Фаза роста заболеваемости коронавирусом в России продолжается, говорить о прохождении пика пока преждевременно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."На данный момент фаза роста все еще продолжается. В связи с тем, что переболело менее 1,5% населения РФ и массовая вакцинация пока отсутствует, говорить о прохождении пика преждевременно",- сказал Горелов журналистам.Он уточнил, что эпидемический процесс, связанный с коронавирусом, продолжается, он идет волнообразно - количество выявленных случаев то увеличивается, то снижается, но колебания эти не существенные.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/voz-patsient-1585998552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)