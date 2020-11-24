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Голикова назвала число медработников, помогающих пациентам с COVID-19
Голикова назвала число медработников, помогающих пациентам с COVID-19
Около 520 тысяч медицинских работников участвуют в оказании помощи пациентам с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:30
2020-11-24T10:30
2020-11-24T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 520 тысяч медицинских работников участвуют в оказании помощи пациентам с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывают около 520 тысяч медицинских работников. В том числе почти 147 тысяч врачей, 301 тысяча среднего медицинского персонала, более 71 тысячи младшего медицинского персонала и более 38 тысяч водителей скорой медицинской помощи", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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