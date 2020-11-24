https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586030850.html

Голикова назвала число медработников, помогающих пациентам с COVID-19

Голикова назвала число медработников, помогающих пациентам с COVID-19

Около 520 тысяч медицинских работников участвуют в оказании помощи пациентам с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:30

2020-11-24T10:30

2020-11-24T11:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 520 тысяч медицинских работников участвуют в оказании помощи пациентам с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывают около 520 тысяч медицинских работников. В том числе почти 147 тысяч врачей, 301 тысяча среднего медицинского персонала, более 71 тысячи младшего медицинского персонала и более 38 тысяч водителей скорой медицинской помощи", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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