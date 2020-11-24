https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586011024.html

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59 миллионов

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 59 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T03:11

2020-11-24T03:11

2020-11-24T06:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 59 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 59 070 488, скончались 1 394 694 человек с подтвержденным заболеванием.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585987904.html

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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