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Москвичам рассказали, чем и когда нельзя кормить белок и зайцев в парках
Москвичам рассказали, чем и когда нельзя кормить белок и зайцев в парках
Белок и зайцев на природных территориях Москвы зимой можно подкармливать, но делать это стоит только при отрицательных температурах, при этом животным нельзя... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:36
2020-11-27T17:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Белок и зайцев на природных территориях Москвы зимой можно подкармливать, но делать это стоит только при отрицательных температурах, при этом животным нельзя давать хлеб, соленые и жареные продукты, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В первый месяц зимы на московских природных территориях могут повстречаться заяц-беляк и заяц-русак, лиса, ондатра, полевка, бобр, белка, куница, ласка, горностай и другие, отметили в Мосприроде."Первое важное правило: подкармливать зверей можно только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове. Сейчас можно готовить и запасать продукты для зимней подкормки, но кормить животных еще рано. Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, звери ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека", - подчеркивается в материале.Отмечается, что белок и зайцев нельзя кормить солеными и жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалем, арахисом, фисташками. Категорически не рекомендуется кормить животных с рук, ведь это дикие звери, и они могут быть переносчиками болезней."Белкам в качестве подкормки подойдут сухофрукты – сушеные яблоки, несоленые и нежареные семечки, желуди, грецкие и кедровые орехи, фундук в скорлупе, лесной орех. Если вы хотите установить кормушку для белки, можно это сделать на специальных столбиках на природных территориях или аккуратно зафиксировать на стволах деревьев вблизи неоживленных дорожек, разместить на небольшой поляне возле тропинок", - уточняется в сообщении.Сообщается, что зайцы любят сено, овес, лизунец, вымоченные в крепком рассоле высушенные ветки, кочерыжки, яблоки. Для них изготавливаются кормушки из дерева, напоминающие по форме маленькое корыто.
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мосприрода, москва

Москвичам рассказали, чем и когда нельзя кормить белок и зайцев в парках

12:36 24.11.2020 (обновлено: 17:37 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковБелка в парке "Царицыно" в Москве
Белка в парке Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Белок и зайцев на природных территориях Москвы зимой можно подкармливать, но делать это стоит только при отрицательных температурах, при этом животным нельзя давать хлеб, соленые и жареные продукты, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В первый месяц зимы на московских природных территориях могут повстречаться заяц-беляк и заяц-русак, лиса, ондатра, полевка, бобр, белка, куница, ласка, горностай и другие, отметили в Мосприроде.
"Первое важное правило: подкармливать зверей можно только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове. Сейчас можно готовить и запасать продукты для зимней подкормки, но кормить животных еще рано. Несвоевременная подкормка им вредна: инстинкты притупляются, звери ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека", - подчеркивается в материале.
Отмечается, что белок и зайцев нельзя кормить солеными и жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалем, арахисом, фисташками. Категорически не рекомендуется кормить животных с рук, ведь это дикие звери, и они могут быть переносчиками болезней.
"Белкам в качестве подкормки подойдут сухофрукты – сушеные яблоки, несоленые и нежареные семечки, желуди, грецкие и кедровые орехи, фундук в скорлупе, лесной орех. Если вы хотите установить кормушку для белки, можно это сделать на специальных столбиках на природных территориях или аккуратно зафиксировать на стволах деревьев вблизи неоживленных дорожек, разместить на небольшой поляне возле тропинок", - уточняется в сообщении.
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Сообщается, что зайцы любят сено, овес, лизунец, вымоченные в крепком рассоле высушенные ветки, кочерыжки, яблоки. Для них изготавливаются кормушки из дерева, напоминающие по форме маленькое корыто.
 
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