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Эксперт объяснил причины инцидента в заливе Петра Великого
Эксперт объяснил причины инцидента в заливе Петра Великого
Инцидент в заливе Петра Великого является нарушением со стороны Америки, поскольку только США не признаёт объявление этой территории историческими внутренними... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:49
2020-11-24T19:49
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
приморский край
сша
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инцидент в заливе Петра Великого является нарушением со стороны Америки, поскольку только США не признаёт объявление этой территории историческими внутренними водами РФ, заявил РИА Новости эксперт по морскому праву, доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк.Он объяснил, что в соответствии с международным обычаем, залив Петра Великого, относится к внутренним водам РФ, поскольку является историческим. "Международный обычай – это правило поведения, которого придерживается государство, и которое письменно нигде не закреплено", - отметил эксперт, добавив, что еще Российская империя, а затем и Советский союз подтвердили статус залива Петра Великого (ранее назывался залив Виктория) как исторических вод РФ."Это означает, что это не территориальное море, хотя американцы считают иначе. Если бы залив являлся территориальным морем, то любое судно могло бы осуществлять там право мирного прохода", - говорит Гуцуляк. Отвечая на вопрос о принадлежности залива к внутренним водам РФ, он отметил, что существует несколько определяющих это критериев."Во-первых, важное экономическое и стратегическое значение для государства, во-вторых, принадлежность прибрежному государству согласно историческим основаниям и, в третьих, отсутствие возражений со стороны других государств. США и Великобритания осторожно высказывались на этот счёт и в явном виде лишь Америка не признала объявление залива Петра Великого историческим", - рассказал эксперт, добавив, что большинство государств считают, что этот залив является историческими внутренними водами России.Минобороны РФ во вторник сообщило, что эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды."Заход на акваторию залива – это не случайность. Военные корабли определяют и рассчитывают своё местоположение с точностью до метра. Другое дело, что США объявили заход "Джона Маккейна" операцией по демонстрации свободы судоходства", - считает Гуцуляк.В целом, эксперт не видит трагедии в произошедшем инциденте, добавив, что при необходимости РФ может обратиться в суд ООН. "Считаю, что никакой трагедии в этом нет и уверен, что на дипломатическом уровне инцидент будет исчерпан. Тем не менее, чтобы поставить точку в этом споре, наверно, идеально было бы обратиться в Международный суд ООН. Хотя думаю, что такое единичное нарушение режима иностранным военным кораблём не является основанием для того, чтобы мы обращались в международные инстанции", - считает Гуцуляк.Командование Седьмого флота США впоследствии заявило, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. Там сообщили, что США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого – это "историческая бухта", согласно международным законам. В заявлении утверждается, что система, согласно которой залив Петра Великого является частью российских территориальных вод, была объявлена властями Советского союза в 1984 году.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), приморский край, сша, в мире

Эксперт объяснил причины инцидента в заливе Петра Великого

19:49 24.11.2020
 
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th FleetАмериканский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого
Американский эсминец Джон Маккейн в заливе Петра Великого - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th Fleet
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инцидент в заливе Петра Великого является нарушением со стороны Америки, поскольку только США не признаёт объявление этой территории историческими внутренними водами РФ, заявил РИА Новости эксперт по морскому праву, доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк.
Он объяснил, что в соответствии с международным обычаем, залив Петра Великого, относится к внутренним водам РФ, поскольку является историческим. "Международный обычай – это правило поведения, которого придерживается государство, и которое письменно нигде не закреплено", - отметил эксперт, добавив, что еще Российская империя, а затем и Советский союз подтвердили статус залива Петра Великого (ранее назывался залив Виктория) как исторических вод РФ.
"Это означает, что это не территориальное море, хотя американцы считают иначе. Если бы залив являлся территориальным морем, то любое судно могло бы осуществлять там право мирного прохода", - говорит Гуцуляк. Отвечая на вопрос о принадлежности залива к внутренним водам РФ, он отметил, что существует несколько определяющих это критериев.
"Во-первых, важное экономическое и стратегическое значение для государства, во-вторых, принадлежность прибрежному государству согласно историческим основаниям и, в третьих, отсутствие возражений со стороны других государств. США и Великобритания осторожно высказывались на этот счёт и в явном виде лишь Америка не признала объявление залива Петра Великого историческим", - рассказал эксперт, добавив, что большинство государств считают, что этот залив является историческими внутренними водами России.
Американский эсминец Джон Маккейн в заливе Петра Великого - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 18:11
Адмирал назвал провокацией действия эсминца США в заливе
Минобороны РФ во вторник сообщило, что эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.
"Заход на акваторию залива – это не случайность. Военные корабли определяют и рассчитывают своё местоположение с точностью до метра. Другое дело, что США объявили заход "Джона Маккейна" операцией по демонстрации свободы судоходства", - считает Гуцуляк.
В целом, эксперт не видит трагедии в произошедшем инциденте, добавив, что при необходимости РФ может обратиться в суд ООН. "Считаю, что никакой трагедии в этом нет и уверен, что на дипломатическом уровне инцидент будет исчерпан. Тем не менее, чтобы поставить точку в этом споре, наверно, идеально было бы обратиться в Международный суд ООН. Хотя думаю, что такое единичное нарушение режима иностранным военным кораблём не является основанием для того, чтобы мы обращались в международные инстанции", - считает Гуцуляк.
Командование Седьмого флота США впоследствии заявило, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. Там сообщили, что США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого – это "историческая бухта", согласно международным законам. В заявлении утверждается, что система, согласно которой залив Петра Великого является частью российских территориальных вод, была объявлена властями Советского союза в 1984 году.
Кадр видео инцидента с американским эсминцем John McCain - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 17:51
Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
 
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