https://ria.ru/20201124/kompensatsiya-1586100155.html

Медведев не исключил введения компенсации за ненормированный рабочий день

Медведев не исключил введения компенсации за ненормированный рабочий день

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил возможность законодательного введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:20

2020-11-24T15:20

2020-11-24T15:29

россия

дмитрий медведев

единая россия

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил возможность законодательного введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день."Возможны разные пути решения этой проблемы. Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации", - сказал он в ходе онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.Медведев отметил, что Трудовой Кодекс исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за работу с ненормированным рабочим днем.Председатель ЕР также призвал подумать над тем, чтобы работники, которые трудятся в сложных, вредных, опасных условиях, имели какие-то дополнительные возможности и льготы, включая возможное сокращенное время или дополнительный отпуск.

https://ria.ru/20201124/samozanyatye-1586092823.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество