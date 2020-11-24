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Медведев не исключил введения компенсации за ненормированный рабочий день
Медведев не исключил введения компенсации за ненормированный рабочий день
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил возможность законодательного введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:20
2020-11-24T15:29
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил возможность законодательного введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день."Возможны разные пути решения этой проблемы. Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации", - сказал он в ходе онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.Медведев отметил, что Трудовой Кодекс исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за работу с ненормированным рабочим днем.Председатель ЕР также призвал подумать над тем, чтобы работники, которые трудятся в сложных, вредных, опасных условиях, имели какие-то дополнительные возможности и льготы, включая возможное сокращенное время или дополнительный отпуск.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев не исключил введения компенсации за ненормированный рабочий день

15:20 24.11.2020 (обновлено: 15:29 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил возможность законодательного введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день.
"Возможны разные пути решения этой проблемы. Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации", - сказал он в ходе онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
14:47
Медведев призвал законодательно закрепить понятие самозанятых
Медведев отметил, что Трудовой Кодекс исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за работу с ненормированным рабочим днем.

Там есть дополнительный трехдневный отпуск, но понятно, что это такая компенсация, которая далеко не всем нужна.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
Дмитрий Медведев
Председатель ЕР также призвал подумать над тем, чтобы работники, которые трудятся в сложных, вредных, опасных условиях, имели какие-то дополнительные возможности и льготы, включая возможное сокращенное время или дополнительный отпуск.
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
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