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В Тяньцзине за несколько дней проверили на COVID более 2,47 млн человек
В Тяньцзине за несколько дней проверили на COVID более 2,47 млн человек
Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь после выявления нескольких новых случаев COVID-19 в одном из районов за три для протестировали 2,47... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:33
2020-11-24T15:33
коронавирус covid-19
китай
тяньцзинь
в мире
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ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь после выявления нескольких новых случаев COVID-19 в одном из районов за три для протестировали 2,47 миллиона жителей, сообщили в правительстве города.Массовое тестирование в Новом районе Биньхай началось утром 21 ноября и завершилось около 22.00 (17.00 мск) 23 ноября, всего проверили 2 467 411 человек. Все ПЦР-тесты показали отрицательный результат.В прошлую пятницу в городе было выявлено разу пять локальных случаев COVID, после чего власти в рамках механизма профилактики и власти оперативно приняли решение провести массовое тестирование для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.За все время эпидемии в городе было выявлено 153 ввозных случая коронавирусной инфекции и 146 локальных случаев, а также 104 бессимптомных носителя. Всего за это время от COVID в Тяньцзине скончались три человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kitay-1586044409.html
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коронавирус covid-19, китай, тяньцзинь, в мире

В Тяньцзине за несколько дней проверили на COVID более 2,47 млн человек

15:33 24.11.2020
 
© AP Photo / Ng Han GuanДевушки на фоне плаката Коммунистической партии Китая во время пленума ЦК КПК в Пекине, КНР. 29 октября 2020
Девушки на фоне плаката Коммунистической партии Китая во время пленума ЦК КПК в Пекине, КНР. 29 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь после выявления нескольких новых случаев COVID-19 в одном из районов за три для протестировали 2,47 миллиона жителей, сообщили в правительстве города.
Массовое тестирование в Новом районе Биньхай началось утром 21 ноября и завершилось около 22.00 (17.00 мск) 23 ноября, всего проверили 2 467 411 человек. Все ПЦР-тесты показали отрицательный результат.
В прошлую пятницу в городе было выявлено разу пять локальных случаев COVID, после чего власти в рамках механизма профилактики и власти оперативно приняли решение провести массовое тестирование для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.
За все время эпидемии в городе было выявлено 153 ввозных случая коронавирусной инфекции и 146 локальных случаев, а также 104 бессимптомных носителя. Всего за это время от COVID в Тяньцзине скончались три человека.
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