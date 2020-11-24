https://ria.ru/20201124/kitay-1586103250.html
В Тяньцзине за несколько дней проверили на COVID более 2,47 млн человек
В Тяньцзине за несколько дней проверили на COVID более 2,47 млн человек
Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь после выявления нескольких новых случаев COVID-19 в одном из районов за три для протестировали 2,47... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:33
2020-11-24T15:33
2020-11-24T15:33
коронавирус covid-19
китай
тяньцзинь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582412160_0:262:3072:1990_1400x0_80_0_0_7edbc78b98c59f483391ca5d2038509d.jpg
ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь после выявления нескольких новых случаев COVID-19 в одном из районов за три для протестировали 2,47 миллиона жителей, сообщили в правительстве города.Массовое тестирование в Новом районе Биньхай началось утром 21 ноября и завершилось около 22.00 (17.00 мск) 23 ноября, всего проверили 2 467 411 человек. Все ПЦР-тесты показали отрицательный результат.В прошлую пятницу в городе было выявлено разу пять локальных случаев COVID, после чего власти в рамках механизма профилактики и власти оперативно приняли решение провести массовое тестирование для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.За все время эпидемии в городе было выявлено 153 ввозных случая коронавирусной инфекции и 146 локальных случаев, а также 104 бессимптомных носителя. Всего за это время от COVID в Тяньцзине скончались три человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kitay-1586044409.html
китай
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582412160_742:301:3072:2048_1400x0_80_0_0_00cec57e631b14310570e7babc3dcd51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, китай, тяньцзинь, в мире
ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости.
Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь
после выявления нескольких новых случаев COVID-19
в одном из районов за три для протестировали 2,47 миллиона жителей, сообщили в правительстве города.
Массовое тестирование в Новом районе Биньхай началось утром 21 ноября и завершилось около 22.00 (17.00 мск) 23 ноября, всего проверили 2 467 411 человек. Все ПЦР-тесты показали отрицательный результат.
В прошлую пятницу в городе было выявлено разу пять локальных случаев COVID, после чего власти в рамках механизма профилактики и власти оперативно приняли решение провести массовое тестирование для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.
За все время эпидемии в городе было выявлено 153 ввозных случая коронавирусной инфекции и 146 локальных случаев, а также 104 бессимптомных носителя. Всего за это время от COVID в Тяньцзине скончались три человека.