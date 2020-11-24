https://ria.ru/20201124/kitay-1586103250.html

В Тяньцзине за несколько дней проверили на COVID более 2,47 млн человек

В Тяньцзине за несколько дней проверили на COVID более 2,47 млн человек

Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь после выявления нескольких новых случаев COVID-19 в одном из районов за три для протестировали 2,47... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:33

2020-11-24T15:33

2020-11-24T15:33

коронавирус covid-19

китай

тяньцзинь

в мире

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ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь после выявления нескольких новых случаев COVID-19 в одном из районов за три для протестировали 2,47 миллиона жителей, сообщили в правительстве города.Массовое тестирование в Новом районе Биньхай началось утром 21 ноября и завершилось около 22.00 (17.00 мск) 23 ноября, всего проверили 2 467 411 человек. Все ПЦР-тесты показали отрицательный результат.В прошлую пятницу в городе было выявлено разу пять локальных случаев COVID, после чего власти в рамках механизма профилактики и власти оперативно приняли решение провести массовое тестирование для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.За все время эпидемии в городе было выявлено 153 ввозных случая коронавирусной инфекции и 146 локальных случаев, а также 104 бессимптомных носителя. Всего за это время от COVID в Тяньцзине скончались три человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kitay-1586044409.html

китай

тяньцзинь

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коронавирус covid-19, китай, тяньцзинь, в мире