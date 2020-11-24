https://ria.ru/20201124/khetty-1585954275.html

В Турции найдены следы загадочного царства, пережившего бронзовый коллапс

В Турции найдены следы загадочного царства, пережившего бронзовый коллапс

Ученые из США и Великобритании сообщили, что обнаружили загадочный город Тархунтасса, упоминающийся в документах Хеттской империи. Речь идет о кургане... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T08:00

2020-11-24T08:00

2020-11-24T15:49

риа наука

археология

древний египет

юнеско

турция

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые из США и Великобритании сообщили, что обнаружили загадочный город Тархунтасса, упоминающийся в документах Хеттской империи. Речь идет о кургане Туркмен-Карагуюк (Türkmen-Karahöyük) в Турции, одном из самых массивных памятников бронзового века. Если гипотеза подтвердится, это станет крупнейшим археологическим открытием, которое прольет свет на судьбу хеттских народов.Временная столицаВ бронзовом веке центральную часть современной Турции занимало Хеттское царство — великая империя, равная Древнему Египту и Ассирии. Ее столицу Хаттусу, расположенную в сердце страны, защищало с севера Черное море. Оттуда цари вершили судьбы подчиненных народов, определяли внутреннюю и внешнюю политику.В начале XIII века до нашей эры царство хеттов достигло вершины могущества, активно расширялось на юг, восток и запад. Как стало известно из дошедших до нас документов, примерно в 1280 году правитель Муваталли II перенес столицу из Хаттусы в Тархунтассу, в недавно присоединенные "нижние земли". Решение царя критиковали, и спустя три десятка лет двор, управляемый старшим сыном Муваталли Мурсили III, вернулся обратно. Причины внезапного и странного переезда столицы до сих пор не известны. В текстах есть намек на религиозную подоплеку: Хаттусу считали проклятым местом. Возможно, сыграли роль политические и стратегические соображения — все в комплексе. Хаттусу обнаружили в XIX веке рядом с современной деревней Богазкале. Более ста лет там ведут раскопки. Сейчас это археологический памятник под охраной ЮНЕСКО. Тархунтасса же так и не найдена. Загадка ХартапуХеттские тексты помещают Тархунтассу на равнину Конья — сейчас там одноименная провинция современной Турции. Конья — белое пятно для археологов. Первую разведку провели в 2019 году под руководством Джеймса Осборна из Института Восточной истории Чикагского Университета и Мишеля Масса из Британского института в Анкаре. И обнаружили больше ста перспективных для раскопок мест, среди которых — огромный курган Туркмен-Карагуюк. Площадь его обширна: 125 гектар, что сопоставимо с Хаттусой. Вокруг — плодородная равнина, способная прокормить множество людей. Во время археологической разведки там нашли керамику в хеттском стиле. Ученые полагают, что это и есть Тархунтасса. Неподалеку от кургана, в ирригационном канале, по наводке местных жителей архелоги обнаружили каменную стелу. Надпись на ней, начертанная лувийскими иероглифами, рассказывает о Великом царе Хартапу, завоевавшем страну Мушка (Фригию) и покорившем еще тринадцать царств. Его имя упоминается в нескольких лувийских текстах, выбитых в скалах горных массивов Кызылдага и Карадага поблизости от Туркмен-Карагуюка. Возможно, это ритуальные комплексы, которые нередко устраивали рядом с древними столицами.Хартапу — загадочный персонаж для историков. Судя по надписям, он мог править в начале XII века до нашей эры, когда Хеттское царство катилось к закату. Тронное имя Мурсили говорит о принадлежности к хеттской царской династии. Однако на барельефе он изображен в облике новоассирийского царя, что указывает на VIII век до нашей эры. Осборн с коллегами склоняются к этой дате, учитывая особенности письма на найденной стеле. Название страны, которой правил Хартапу, нигде не упомянуто. Но в одном из наскальных текстов есть иероглиф, обозначающий бога грозы Тархунта — покровителя Тархунтассы. Переводчики культурХетты — народ индоевропейского происхождения. У них общие корни со многими европейскими этносами, включая славян. В Анатолию они пришли в конце III тысячелетия до нашей эры, вытеснили хаттов и оказались среди семитского, шумерского и северокавказского населения. Хетты были очень восприимчивы к чужой культуре, впитывали и преобразовывали местные традиции. "Мы знаем о хаттах через хеттов, хуритские мифы тоже известны в их переложении. Они переработали шумеро-аккадские тексты. Есть данные, что великая древнегреческая литература выросла из хеттского наследия. Уникальность хеттов в том, что они — культурные посредники своей эпохи", — говорит Мария Молина, специалист по хеттскому языку, сотрудник Института языкознания РАН. Изначально хетты чтили всего несколько индоевропейских божеств. Но в Анатолии буквально за сотню лет увеличили их число, встроив в собственный пантеон местных идолов. Их называли народом тысячи богов, добавляет исследовательница. Хеттский был официальным языком двора, на нем составляли документы, послания. Записывался он клинописью на глиняных табличках. В тоже время археологи встречают и надписи на лувийском. Все больше данных сейчас говорит о том, что этот язык имел широкое распространение у хеттов. Есть версия, что цари были из лувийцев — родственного индоевропейского народа. На это указывают и лувийские корни в имени Муваталли. В отличие от хеттского, лувийский слабее изучен и дешифрован. Между тем связь лувийцев и хеттов чрезвычайно интересует ученых. Дело в том, что в начале железного века хеттская империя буквально испарилась. Это время называют "бронзовым коллапсом". Кризис начался на всем Ближнем Востоке, народы снимались с насиженных мест в поисках лучшей доли. Правители со свитой оставили Хаттусу, забрав самое ценное. Вскоре явились "народы моря", разграбили и подожгли пустой город. "Скорее всего, хетты ушли на север Сирии. Во всяком случае, спустя три "темных века" после исчезновения империи там образовались царства, чье население называло себя хеттами и писало лувийскими иероглифами. С этой точки зрения раскопки Тархунтассы — видимо, столицы какого-то лувийского внутреннего государства — очень интересны", — заключает Мария Молина.В следующие сезоны археологи планируют провести геофизическое сканирование и бурение кургана Туркмен-Карагуюк, чтобы точнее оценить размеры города и его структуру, а также наметить место будущих раскопок.

https://ria.ru/20171009/1506483321.html

древний египет

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, древний египет, юнеско, турция