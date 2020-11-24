В Турции найдены следы загадочного царства, пережившего бронзовый коллапс
08:00 24.11.2020 (обновлено: 15:49 24.11.2020)
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые из США и Великобритании сообщили, что обнаружили загадочный город Тархунтасса, упоминающийся в документах Хеттской империи. Речь идет о кургане Туркмен-Карагуюк (Türkmen-Karahöyük) в Турции, одном из самых массивных памятников бронзового века. Если гипотеза подтвердится, это станет крупнейшим археологическим открытием, которое прольет свет на судьбу хеттских народов.
Временная столица
В бронзовом веке центральную часть современной Турции занимало Хеттское царство — великая империя, равная Древнему Египту и Ассирии. Ее столицу Хаттусу, расположенную в сердце страны, защищало с севера Черное море. Оттуда цари вершили судьбы подчиненных народов, определяли внутреннюю и внешнюю политику.
В начале XIII века до нашей эры царство хеттов достигло вершины могущества, активно расширялось на юг, восток и запад. Как стало известно из дошедших до нас документов, примерно в 1280 году правитель Муваталли II перенес столицу из Хаттусы в Тархунтассу, в недавно присоединенные "нижние земли".
Решение царя критиковали, и спустя три десятка лет двор, управляемый старшим сыном Муваталли Мурсили III, вернулся обратно. Причины внезапного и странного переезда столицы до сих пор не известны. В текстах есть намек на религиозную подоплеку: Хаттусу считали проклятым местом. Возможно, сыграли роль политические и стратегические соображения — все в комплексе.
Хаттусу обнаружили в XIX веке рядом с современной деревней Богазкале. Более ста лет там ведут раскопки. Сейчас это археологический памятник под охраной ЮНЕСКО. Тархунтасса же так и не найдена.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/pytyХеттское царство в XIII веке до нашей эры. Тартунхасса впервые становится известна историкам из клинописных табличек, где говорится о переносе туда столицы Хаттусы
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/pyty
Хеттское царство в XIII веке до нашей эры. Тартунхасса впервые становится известна историкам из клинописных табличек, где говорится о переносе туда столицы Хаттусы
Загадка Хартапу
Хеттские тексты помещают Тархунтассу на равнину Конья — сейчас там одноименная провинция современной Турции. Конья — белое пятно для археологов. Первую разведку провели в 2019 году под руководством Джеймса Осборна из Института Восточной истории Чикагского Университета и Мишеля Масса из Британского института в Анкаре. И обнаружили больше ста перспективных для раскопок мест, среди которых — огромный курган Туркмен-Карагуюк.
Площадь его обширна: 125 гектар, что сопоставимо с Хаттусой. Вокруг — плодородная равнина, способная прокормить множество людей. Во время археологической разведки там нашли керамику в хеттском стиле. Ученые полагают, что это и есть Тархунтасса.
© Фото : Konya Regional Archaeological Survey ProjectКурган Туркмен-Карагуюк в Турции. Возможное местонахождение Тархунтассы
Курган Туркмен-Карагуюк в Турции. Возможное местонахождение Тархунтассы
Неподалеку от кургана, в ирригационном канале, по наводке местных жителей архелоги обнаружили каменную стелу. Надпись на ней, начертанная лувийскими иероглифами, рассказывает о Великом царе Хартапу, завоевавшем страну Мушка (Фригию) и покорившем еще тринадцать царств. Его имя упоминается в нескольких лувийских текстах, выбитых в скалах горных массивов Кызылдага и Карадага поблизости от Туркмен-Карагуюка. Возможно, это ритуальные комплексы, которые нередко устраивали рядом с древними столицами.
Хартапу — загадочный персонаж для историков. Судя по надписям, он мог править в начале XII века до нашей эры, когда Хеттское царство катилось к закату. Тронное имя Мурсили говорит о принадлежности к хеттской царской династии. Однако на барельефе он изображен в облике новоассирийского царя, что указывает на VIII век до нашей эры. Осборн с коллегами склоняются к этой дате, учитывая особенности письма на найденной стеле. Название страны, которой правил Хартапу, нигде не упомянуто. Но в одном из наскальных текстов есть иероглиф, обозначающий бога грозы Тархунта — покровителя Тархунтассы.
© Фото : Konya Regional Archaeological Survey ProjectЧасть стелы с лувийскими иероглифами, найденная в ирригационном канале около Тукмен-Карагуюка. В ней говорится о Великом царе Хартапу
Часть стелы с лувийскими иероглифами, найденная в ирригационном канале около Тукмен-Карагуюка. В ней говорится о Великом царе Хартапу
Переводчики культур
Хетты — народ индоевропейского происхождения. У них общие корни со многими европейскими этносами, включая славян. В Анатолию они пришли в конце III тысячелетия до нашей эры, вытеснили хаттов и оказались среди семитского, шумерского и северокавказского населения. Хетты были очень восприимчивы к чужой культуре, впитывали и преобразовывали местные традиции.
"Мы знаем о хаттах через хеттов, хуритские мифы тоже известны в их переложении. Они переработали шумеро-аккадские тексты. Есть данные, что великая древнегреческая литература выросла из хеттского наследия. Уникальность хеттов в том, что они — культурные посредники своей эпохи", — говорит Мария Молина, специалист по хеттскому языку, сотрудник Института языкознания РАН.
Изначально хетты чтили всего несколько индоевропейских божеств. Но в Анатолии буквально за сотню лет увеличили их число, встроив в собственный пантеон местных идолов. Их называли народом тысячи богов, добавляет исследовательница.
Хеттский был официальным языком двора, на нем составляли документы, послания. Записывался он клинописью на глиняных табличках. В тоже время археологи встречают и надписи на лувийском. Все больше данных сейчас говорит о том, что этот язык имел широкое распространение у хеттов. Есть версия, что цари были из лувийцев — родственного индоевропейского народа. На это указывают и лувийские корни в имени Муваталли.
В отличие от хеттского, лувийский слабее изучен и дешифрован. Между тем связь лувийцев и хеттов чрезвычайно интересует ученых. Дело в том, что в начале железного века хеттская империя буквально испарилась. Это время называют "бронзовым коллапсом". Кризис начался на всем Ближнем Востоке, народы снимались с насиженных мест в поисках лучшей доли. Правители со свитой оставили Хаттусу, забрав самое ценное. Вскоре явились "народы моря", разграбили и подожгли пустой город.
"Скорее всего, хетты ушли на север Сирии. Во всяком случае, спустя три "темных века" после исчезновения империи там образовались царства, чье население называло себя хеттами и писало лувийскими иероглифами. С этой точки зрения раскопки Тархунтассы — видимо, столицы какого-то лувийского внутреннего государства — очень интересны", — заключает Мария Молина.
В следующие сезоны археологи планируют провести геофизическое сканирование и бурение кургана Туркмен-Карагуюк, чтобы точнее оценить размеры города и его структуру, а также наметить место будущих раскопок.
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