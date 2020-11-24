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Исследование показало, кто чаще готов жертвовать семьей ради карьеры
Исследование показало, кто чаще готов жертвовать семьей ради карьеры
Женщины в России готовы больше мужчин жертвовать семьей ради карьеры, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T07:05
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работа.ру
россия
москва
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работа
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Женщины в России готовы больше мужчин жертвовать семьей ради карьеры, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Кроме этого, 42% участников исследования отметили, что работодатели на собеседованиях интересовались их планами на семью. При этом женщинам такие вопросы задавались практически в 2 раза чаще, чем мужчинам - 49% против 27% соответственно.Также треть женщин (32%) указали, что они испытывали сложности с трудоустройством на работу из-за возможности ухода в декретный отпуск. Среди мужчин такие трудности при поиске работы отметили лишь 4% опрошенных."Женщины более негативно, чем мужчины, относятся к личным вопросам на собеседованиях - 25% против 22% соответственно. При этом большинство жителей России не видят в этом ничего плохого, если вопросы от работодателя заданы тактично - это отметили 60% опрошенных", - заключается в отчете.
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работа.ру, россия, москва, исследование, работа, общество

Исследование показало, кто чаще готов жертвовать семьей ради карьеры

07:05 24.11.2020
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaСсора
Ссора - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Женщины в России готовы больше мужчин жертвовать семьей ради карьеры, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"В целом по России 26% респондентов отметили, что для них в данный момент карьера важнее семьи. При этом среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин - 27% против 23% соответственно", - сообщается в итогах исследования, в котором приняли участие более 3 тысяч человек.
Кроме этого, 42% участников исследования отметили, что работодатели на собеседованиях интересовались их планами на семью. При этом женщинам такие вопросы задавались практически в 2 раза чаще, чем мужчинам - 49% против 27% соответственно.
Также треть женщин (32%) указали, что они испытывали сложности с трудоустройством на работу из-за возможности ухода в декретный отпуск. Среди мужчин такие трудности при поиске работы отметили лишь 4% опрошенных.
"Женщины более негативно, чем мужчины, относятся к личным вопросам на собеседованиях - 25% против 22% соответственно. При этом большинство жителей России не видят в этом ничего плохого, если вопросы от работодателя заданы тактично - это отметили 60% опрошенных", - заключается в отчете.
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