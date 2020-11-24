https://ria.ru/20201124/karera-1586015688.html

Исследование показало, кто чаще готов жертвовать семьей ради карьеры

Исследование показало, кто чаще готов жертвовать семьей ради карьеры

Женщины в России готовы больше мужчин жертвовать семьей ради карьеры, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T07:05

2020-11-24T07:05

2020-11-24T07:05

работа.ру

россия

москва

исследование

работа

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Женщины в России готовы больше мужчин жертвовать семьей ради карьеры, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Кроме этого, 42% участников исследования отметили, что работодатели на собеседованиях интересовались их планами на семью. При этом женщинам такие вопросы задавались практически в 2 раза чаще, чем мужчинам - 49% против 27% соответственно.Также треть женщин (32%) указали, что они испытывали сложности с трудоустройством на работу из-за возможности ухода в декретный отпуск. Среди мужчин такие трудности при поиске работы отметили лишь 4% опрошенных."Женщины более негативно, чем мужчины, относятся к личным вопросам на собеседованиях - 25% против 22% соответственно. При этом большинство жителей России не видят в этом ничего плохого, если вопросы от работодателя заданы тактично - это отметили 60% опрошенных", - заключается в отчете.

https://ria.ru/20201119/muzhchiny-1585281583.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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работа.ру, россия, москва, исследование, работа, общество