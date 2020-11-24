https://ria.ru/20201124/karantin-1586169685.html

Макрон не исключил отмену карантина во Франции в ближайшее время

Макрон не исключил отмену карантина во Франции в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что режим самоизоляции в стране может быть отменен с 15 декабря. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T22:19

2020-11-24T22:19

2020-11-24T22:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582165125_0:455:2730:1991_1400x0_80_0_0_0bcf764214d6866e3aef221be16c2d44.jpg

ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что режим самоизоляции в стране может быть отменен с 15 декабря."Если 15 декабря мы приблизимся к цифре в пять тысяч заболевших в день и в реанимации будут находиться 2,5-3 тысячи человек, мы можем установить новое направление. Тогда режим самоизоляции может быть отменен, и мы сможем снова перемещаться без разрешения, в том числе между регионами и провести Рождество с семьей", - сказал Макрон в своем телеобращении к нации.На фоне второй волны эпидемии коронавируса во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. В последние дни число новых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться.Общее число заразившихся коронавирусом с момента начала эпидемии во Франции превышает 1,2 миллиона, скончались более 50 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/frantsiya-1586171862.html

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире