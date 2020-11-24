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Макрон не исключил отмену карантина во Франции в ближайшее время
Макрон не исключил отмену карантина во Франции в ближайшее время
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что режим самоизоляции в стране может быть отменен с 15 декабря. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:19
2020-11-24T22:19
2020-11-24T22:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
франция
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ПАРИЖ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что режим самоизоляции в стране может быть отменен с 15 декабря."Если 15 декабря мы приблизимся к цифре в пять тысяч заболевших в день и в реанимации будут находиться 2,5-3 тысячи человек, мы можем установить новое направление. Тогда режим самоизоляции может быть отменен, и мы сможем снова перемещаться без разрешения, в том числе между регионами и провести Рождество с семьей", - сказал Макрон в своем телеобращении к нации.На фоне второй волны эпидемии коронавируса во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. В последние дни число новых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться.Общее число заразившихся коронавирусом с момента начала эпидемии во Франции превышает 1,2 миллиона, скончались более 50 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/frantsiya-1586171862.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире