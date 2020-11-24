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Армянские подразделения покидают район Карабаха, переходящий Баку
Армянские подразделения покидают район Карабаха, переходящий Баку
Последние армянские вооруженные подразделения покидают Кельбаджарский район непризнанной Нагорно-Карабахской республики, который должен перейти Баку в полночь,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T20:04
2020-11-24T20:04
2020-11-24T20:04
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
армения
в мире
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КЕЛЬБАДЖАР, 24 ноя - РИА Новости. Последние армянские вооруженные подразделения покидают Кельбаджарский район непризнанной Нагорно-Карабахской республики, который должен перейти Баку в полночь, передает корреспондент РИА Новости.Мотострелки, располагавшиеся в Кельбаджарском районе Карабаха, подорвав казармы и постройки воинской части, покинули территорию, которая по договору должна перейти под контроль Азербайджана."Мы держались тут всю войну и ничего им не отдали. Сейчас по прямой до азербайджанцев 12 километров. Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцам. После подрыва мы уходим в Армению. На данный момент наша часть - одна из последних", - сказал журналистам представитель командования мотострелков.Еще до подрыва зданий части личный состав покинул район. За ликвидацией военных объектов наблюдали представители командования подразделения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азербайджан, армения, в мире