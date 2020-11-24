https://ria.ru/20201124/karabakh-1586158380.html

Армянские подразделения покидают район Карабаха, переходящий Баку

Армянские подразделения покидают район Карабаха, переходящий Баку

Последние армянские вооруженные подразделения покидают Кельбаджарский район непризнанной Нагорно-Карабахской республики, который должен перейти Баку в полночь,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T20:04

2020-11-24T20:04

2020-11-24T20:04

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

армения

в мире

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КЕЛЬБАДЖАР, 24 ноя - РИА Новости. Последние армянские вооруженные подразделения покидают Кельбаджарский район непризнанной Нагорно-Карабахской республики, который должен перейти Баку в полночь, передает корреспондент РИА Новости.Мотострелки, располагавшиеся в Кельбаджарском районе Карабаха, подорвав казармы и постройки воинской части, покинули территорию, которая по договору должна перейти под контроль Азербайджана."Мы держались тут всю войну и ничего им не отдали. Сейчас по прямой до азербайджанцев 12 километров. Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцам. После подрыва мы уходим в Армению. На данный момент наша часть - одна из последних", - сказал журналистам представитель командования мотострелков.Еще до подрыва зданий части личный состав покинул район. За ликвидацией военных объектов наблюдали представители командования подразделения.

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, в мире