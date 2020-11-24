https://ria.ru/20201124/kandelaki-1586172646.html

Канделаки прокомментировала выписанный ей Шнуровым штраф

Канделаки прокомментировала выписанный ей Шнуровым штраф

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала цензурой штраф, выписанный ей генеральным продюсером телеканала RTVI Сергеем... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T22:41

2020-11-24T22:41

2020-11-24T22:41

рбк (медиагруппа)

тина канделаки (тинатин канделаки)

москва

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала цензурой штраф, выписанный ей генеральным продюсером телеканала RTVI Сергеем Шнуровым. Об этом сообщает РБК.Шнуров оштрафовал Канделаки за то, что она в интервью с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком не задала вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина, говорится в сообщении.Канделаки отметила, что имеет право выбирать, с кем и о чем она будет говорить, однако, по ее словам, у генерального продюсера телеканала другая точка зрения на этот вопрос."Когда я работаю на их площадке, я должна подчиняться их правилам или платить. Что ж, я готова платить за свои убеждения", — подчеркнула телеведущая.Кашина жестоко избили в Москве 6 ноября 2010 года. Журналисту сломали челюсть, голень и пальцы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию. Коллеги связывали нападение с профессиональной деятельностью Кашина, который специализируется на общественно-политической тематике.

https://ria.ru/20180715/1524388563.html

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рбк (медиагруппа), тина канделаки (тинатин канделаки), москва