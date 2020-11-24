Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/kandelaki-1586172646.html
Канделаки прокомментировала выписанный ей Шнуровым штраф
Канделаки прокомментировала выписанный ей Шнуровым штраф
Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала цензурой штраф, выписанный ей генеральным продюсером телеканала RTVI Сергеем... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:41
2020-11-24T22:41
рбк (медиагруппа)
тина канделаки (тинатин канделаки)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155531/79/1555317930_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6e443beb5ec827112a7f51f82787a689.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ"&nbsp;Тина Канделаки назвала цензурой штраф, выписанный ей генеральным продюсером телеканала RTVI Сергеем Шнуровым. Об этом сообщает РБК.Шнуров оштрафовал Канделаки за то, что она в интервью с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком не задала вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина, говорится в сообщении.Канделаки отметила, что имеет право выбирать, с кем и о чем она будет говорить, однако, по ее словам, у генерального продюсера телеканала&nbsp;другая точка зрения на этот вопрос."Когда я работаю на их площадке, я должна подчиняться их правилам или платить. Что ж, я готова платить за свои убеждения", — подчеркнула телеведущая.Кашина жестоко избили в&nbsp;Москве 6 ноября 2010 года. Журналисту сломали челюсть, голень и&nbsp;пальцы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в&nbsp;реанимацию. Коллеги связывали нападение с&nbsp;профессиональной деятельностью Кашина, который специализируется на&nbsp;общественно-политической тематике.
https://ria.ru/20180715/1524388563.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155531/79/1555317930_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_63cbda1361381e278d859e6965eec94f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рбк (медиагруппа), тина канделаки (тинатин канделаки), москва

Канделаки прокомментировала выписанный ей Шнуровым штраф

22:41 24.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала цензурой штраф, выписанный ей генеральным продюсером телеканала RTVI Сергеем Шнуровым. Об этом сообщает РБК.
Шнуров оштрафовал Канделаки за то, что она в интервью с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком не задала вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина, говорится в сообщении.

"Я считаю, что это классический пример цензуры. Да, меня оштрафовали и могут штрафовать и дальше, потому что я категорически против того, что мне указывают, какие вопросы задавать", — сказала ведущая.

Канделаки отметила, что имеет право выбирать, с кем и о чем она будет говорить, однако, по ее словам, у генерального продюсера телеканала другая точка зрения на этот вопрос.
"Когда я работаю на их площадке, я должна подчиняться их правилам или платить. Что ж, я готова платить за свои убеждения", — подчеркнула телеведущая.
Журналист и писатель Олег Кашин - РИА Новости, 1920, 15.07.2018
15 июля 2018, 08:00Туризм
Олег Кашин: "Если любишь Россию, к ее недостаткам относишься с нежностью"
Кашина жестоко избили в Москве 6 ноября 2010 года. Журналисту сломали челюсть, голень и пальцы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию. Коллеги связывали нападение с профессиональной деятельностью Кашина, который специализируется на общественно-политической тематике.
 
РБК (медиагруппа)Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)Москва
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
08:00Колонизация других планет и освоение космоса: новые возможности 3D-печати
07:29Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
07:14В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
07:11На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника
07:10В Госдуме рассказали о поправках в ТК о ненормированном рабочем дне
Лента новостейМолния