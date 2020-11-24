https://ria.ru/20201124/itogi-1586006542.html

Мичиган официально утвердил победу Байдена в штате

Мичиган официально утвердил победу Байдена в штате

Американский штат Мичиган официально утвердил итоги президентских выборов на своей территории, победу одержал демократ Джо Байден. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T00:52

2020-11-24T00:52

2020-11-24T01:04

вашингтон

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

мичиган

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583626899_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_413a71a1fb1b9e60810d0ab5db0ade6d.jpg

ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Американский штат Мичиган официально утвердил итоги президентских выборов на своей территории, победу одержал демократ Джо Байден.На оттранслировавшемся онлайн голосовании, трое представителей госдепартамента штата проголосовали за утверждение итогов выборов, один – воздержался.Выигрыш в Мичигане дает Байдену 16 голосов выборщиков. Ранее руководство республиканцев попросило избирательную комиссию отложить на две недели подведение итогов для проведения проверки по поводу неких "числовых аномалий", однако по закону заверить их должны не позднее 23 ноября.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ кандидат от Демократической партии набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html

https://ria.ru/20201114/kissindzher-1584549763.html

вашингтон

мичиган

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире