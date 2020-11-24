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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/itogi-1586006542.html
Мичиган официально утвердил победу Байдена в штате
Мичиган официально утвердил победу Байдена в штате
Американский штат Мичиган официально утвердил итоги президентских выборов на своей территории, победу одержал демократ Джо Байден. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T00:52
2020-11-24T01:04
вашингтон
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Американский штат Мичиган официально утвердил итоги президентских выборов на своей территории, победу одержал демократ Джо Байден.На оттранслировавшемся онлайн голосовании, трое представителей госдепартамента штата проголосовали за утверждение итогов выборов, один – воздержался.Выигрыш в Мичигане дает Байдену 16 голосов выборщиков. Ранее руководство республиканцев попросило избирательную комиссию отложить на две недели подведение итогов для проведения проверки по поводу неких "числовых аномалий", однако по закону заверить их должны не позднее 23 ноября.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ кандидат от Демократической партии набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире

Мичиган официально утвердил победу Байдена в штате

00:52 24.11.2020 (обновлено: 01:04 24.11.2020)
 
© AP Photo / Julio CortezМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Julio Cortez
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Американский штат Мичиган официально утвердил итоги президентских выборов на своей территории, победу одержал демократ Джо Байден.
На оттранслировавшемся онлайн голосовании, трое представителей госдепартамента штата проголосовали за утверждение итогов выборов, один – воздержался.
Выигрыш в Мичигане дает Байдену 16 голосов выборщиков.
Ранее руководство республиканцев попросило избирательную комиссию отложить на две недели подведение итогов для проведения проверки по поводу неких "числовых аномалий", однако по закону заверить их должны не позднее 23 ноября.
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Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
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