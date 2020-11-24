https://ria.ru/20201124/irak-1586041360.html
Министр иностранных дел Ирака совершит свой первый визит в Россию
Министр иностранных дел Ирака совершит свой первый визит в Россию
Глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время первого визита в Москву планирует обсудить в том числе нефтяной сектор и сотрудничество в сфере торговли, передает иракское РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:23
2020-11-24T11:23
2020-11-24T11:23
фуад хусейн
мид ирака
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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КАИР, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время первого визита в Москву планирует обсудить в том числе нефтяной сектор и сотрудничество в сфере торговли, передает иракское информационное агентство INA со ссылкой на официального представителя МИД страны Ахмеда ас-Саххафа."Глава МИД Фуад Хусейн посетит Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. В составе иракской делегации представители МИД, министерств нефти и торговли, а также комитета (парламента - ред.) по внешним связям", - сообщило агентство во вторник."Переговоры затронут нефтяной сектор и торговлю", - уточняется в сообщении.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 25-26 ноября состоится рабочий визит в Москву Хусейна, это его первая поездка в Россию в качестве главы иракского внешнеполитического ведомства. По ее словам, на 25 ноября запланированы двусторонние переговоры с главой МИД России. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию вокруг Сирии, ближневосточное урегулирование, ситуацию в районе Персидского залива и в Йемене. Затронут стороны и вопросы борьбы с международным терроризмом.
https://ria.ru/20201123/lavrov-1585978854.html
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фуад хусейн, мид ирака, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире