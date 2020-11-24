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Трамп провел церемонию помилования индеек
Трамп провел церемонию помилования индеек
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме традиционную церемонию помилования индеек к предстоящему Дню благодарения. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T23:20
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме традиционную церемонию помилования индеек к предстоящему Дню благодарения.Трамп вышел из Белого дома со своей супругой, которую он держал за руку. Он снова поздравил американцев с тем, что индекс DJIA достиг 30 тысяч пунктов. После он поприветствовал своих детей, присутствовавших на церемонии. Немного рассказал о самом мероприятии и представил индеек, которых отобрали для помилования.Трансляция церемонии велась на официальной странице Белого дома в YouTube.Выступление Трампа на мероприятии заняло больше времени, чем ремарки, сделанные ранее во вторник.Президент США высказался и по поводу вакцин, которые, как сказал Трамп, вскоре положат конец пандемии коронавируса. "Потрясающее чувство, что они появились. И они появятся, вероятно, со следующей недели или вскоре после этого", - сказал Трамп, добавив, что сейчас "время вспомнить, что мы живем в величайшей стране".По окончании церемонии Трамп и первая леди вернулись в Белый дом.Двух птиц по традиции представили прессе за день до церемонии помилования, которая прошла в Розовом саду Белого дома. Имена для них выбрала из списка президентская чета, в этом году индеек назвали Кукуруза и Початок.Кукуруза любит сладкую кукурузу и болтлива. Из спорта предпочитает американский футбол, время любит проводить, "гоняясь за ливнем", имеет цель "отточить высокий прыжок". Початок предпочитает фасоль, его спорт – пиклбол, а время он любит коротать за собиранием пазлов. Мечтает посетить монументы в американской столице, а также проехать на мотоцикле через родной штат Айова.Такие данные приводятся в традиционных шуточных карточках о характерах и увлечениях птиц.В прошлом году индеек назвали Хлеб и Масло – имена обычно дают такие, чтобы они дополняли друг друга по смыслу.Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положен в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году.
https://ria.ru/20201118/bayden-1585266417.html
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РИА Новости
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джордж буш-старший, дональд трамп, рональд рейган, сша, в мире

Трамп провел церемонию помилования индеек

23:20 24.11.2020 (обновлено: 23:42 24.11.2020)
 
© AFP 2020 / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп провел в Белом доме традиционную церемонию помилования индеек к предстоящему Дню благодарения
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме традиционную церемонию помилования индеек к предстоящему Дню благодарения - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AFP 2020 / Chip Somodevilla
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме традиционную церемонию помилования индеек к предстоящему Дню благодарения.
Трамп вышел из Белого дома со своей супругой, которую он держал за руку. Он снова поздравил американцев с тем, что индекс DJIA достиг 30 тысяч пунктов. После он поприветствовал своих детей, присутствовавших на церемонии. Немного рассказал о самом мероприятии и представил индеек, которых отобрали для помилования.
Трансляция церемонии велась на официальной странице Белого дома в YouTube.
Выступление Трампа на мероприятии заняло больше времени, чем ремарки, сделанные ранее во вторник.
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Президент США высказался и по поводу вакцин, которые, как сказал Трамп, вскоре положат конец пандемии коронавируса. "Потрясающее чувство, что они появились. И они появятся, вероятно, со следующей недели или вскоре после этого", - сказал Трамп, добавив, что сейчас "время вспомнить, что мы живем в величайшей стране".
По окончании церемонии Трамп и первая леди вернулись в Белый дом.
Двух птиц по традиции представили прессе за день до церемонии помилования, которая прошла в Розовом саду Белого дома. Имена для них выбрала из списка президентская чета, в этом году индеек назвали Кукуруза и Початок.
Кукуруза любит сладкую кукурузу и болтлива. Из спорта предпочитает американский футбол, время любит проводить, "гоняясь за ливнем", имеет цель "отточить высокий прыжок". Початок предпочитает фасоль, его спорт – пиклбол, а время он любит коротать за собиранием пазлов. Мечтает посетить монументы в американской столице, а также проехать на мотоцикле через родной штат Айова.
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Такие данные приводятся в традиционных шуточных карточках о характерах и увлечениях птиц.
В прошлом году индеек назвали Хлеб и Масло – имена обычно дают такие, чтобы они дополняли друг друга по смыслу.
Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положен в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году.
 
Джордж Буш-старшийДональд ТрампРональд РейганСШАВ мире
 
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