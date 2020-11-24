https://ria.ru/20201124/iegova-1586067314.html

СК опубликовал видео обыска по делу "Свидетелей Иеговы"*

СК опубликовал видео обыска по делу "Свидетелей Иеговы"*

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с обысков, прошедших по делу против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:02

2020-11-24T13:02

2020-11-24T13:02

свидетели иеговы

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с обысков, прошедших по делу против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*.Во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи завели дело из-за возобновления работы центра "Свидетелей Иеговы"* в России, обыски проходят более чем в 20 регионах. По данным следствия, работа организации возобновилась в Москве с июня 2019 года, конспиративные собрания проходили в квартире на Челюскинской улице.На видео длительностью 33 секунды показано, как правоохранители выламывают входную дверь в квартиру, там же были найдены несколько пачек денег, в том числе иностранной валюты.В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20201124/peskov-1586062887.html

москва

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Силовики накрыли экстремистскую организацию Свидетелей Иеговы в Москве. Кадры СК По версии следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решения Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения. Также установлено, что участники подразделения склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов для участия в запрещённом религиозном движении. 2020-11-24T13:02 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия