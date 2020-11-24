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СК опубликовал видео обыска по делу "Свидетелей Иеговы"*
СК опубликовал видео обыска по делу "Свидетелей Иеговы"*
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с обысков, прошедших по делу против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:02
2020-11-24T13:02
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с обысков, прошедших по делу против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*.Во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи завели дело из-за возобновления работы центра "Свидетелей Иеговы"* в России, обыски проходят более чем в 20 регионах. По данным следствия, работа организации возобновилась в Москве с июня 2019 года, конспиративные собрания проходили в квартире на Челюскинской улице.На видео длительностью 33 секунды показано, как правоохранители выламывают входную дверь в квартиру, там же были найдены несколько пачек денег, в том числе иностранной валюты.В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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москва
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Новости
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РИА Новости
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Силовики накрыли экстремистскую организацию Свидетелей Иеговы в Москве. Кадры СК
По версии следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решения Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения. Также установлено, что участники подразделения склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов для участия в запрещённом религиозном движении.
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свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК опубликовал видео обыска по делу "Свидетелей Иеговы"*

13:02 24.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с обысков, прошедших по делу против управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*.
Во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи завели дело из-за возобновления работы центра "Свидетелей Иеговы"* в России, обыски проходят более чем в 20 регионах. По данным следствия, работа организации возобновилась в Москве с июня 2019 года, конспиративные собрания проходили в квартире на Челюскинской улице.
На видео длительностью 33 секунды показано, как правоохранители выламывают входную дверь в квартиру, там же были найдены несколько пачек денег, в том числе иностранной валюты.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Песков обещал рассказать об анализе ситуации со "Свидетелями Иеговы"*
 
Свидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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