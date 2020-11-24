Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201124/hemsworth-1585983061.html
Напарник Криса Хемсворта попросил его прекратить тренировки для роли Тора
Напарник Криса Хемсворта попросил его прекратить тренировки для роли Тора
Крис Пратт в комментариях к фотографии тренирующегося Криса Хемсворта с накачанными мышцами попросил актера прекратить упражняться. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T04:43
2020-11-24T05:02
культура
крис хемсворт
кино и сериалы
новости культуры
кристиан бейл
натали портман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585982208_0:0:1400:788_1400x0_80_0_0_3dffaa21dd61f1b898e9d69b834bf9b5.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Крис Пратт в комментариях к фотографии тренирующегося Криса Хемсворта с накачанными мышцами попросил актера прекратить упражняться.Накануне Крис Хемсворт, которому предстоит принять участие в фильме "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити, выложил в инстаграме впечатляющую фотографию с одной из своих тренировок.Его коллега по фильму Крис Пратт, которому предстоит сыграть в четвертом фильме франшизы Звездного Лорда (Питера Квилла), лидера команды "Стражи галактики", отправил в ответ шутливый комментарий от имени своего тренера с просьбой прекратить накачивать мышцы, поскольку Хемсворт и Пратт могут оказаться рядом на экране. От себя он посоветовал актеру "как можно скорее набрать 11 килограммов".Помимо них в новом фильме о Торе принимают участие Натали Портман, Кристиан Бейл и Тесса Томпсон.
https://ria.ru/20200728/1575034625.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585982208_54:0:1297:932_1400x0_80_0_0_8170906fe2b0178f7954caea3e1b224f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, кристиан бейл, натали портман

Напарник Криса Хемсворта попросил его прекратить тренировки для роли Тора

04:43 24.11.2020 (обновлено: 05:02 24.11.2020)
 
© Фото : Marvel Studios/Paramount Pictures 2011Крис Хемсворт в фильме Тор
Крис Хемсворт в фильме Тор - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : Marvel Studios/Paramount Pictures 2011
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Крис Пратт в комментариях к фотографии тренирующегося Криса Хемсворта с накачанными мышцами попросил актера прекратить упражняться.
Накануне Крис Хемсворт, которому предстоит принять участие в фильме "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити, выложил в инстаграме впечатляющую фотографию с одной из своих тренировок.
Его коллега по фильму Крис Пратт, которому предстоит сыграть в четвертом фильме франшизы Звездного Лорда (Питера Квилла), лидера команды "Стражи галактики", отправил в ответ шутливый комментарий от имени своего тренера с просьбой прекратить накачивать мышцы, поскольку Хемсворт и Пратт могут оказаться рядом на экране. От себя он посоветовал актеру "как можно скорее набрать 11 килограммов".
Помимо них в новом фильме о Торе принимают участие Натали Портман, Кристиан Бейл и Тесса Томпсон.
Актриса Натали Портман - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 14:41Культура
Натали Портман рассказала, когда начнут снимать "Тор: Любовь и гром"
 
КультураКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культурыКристиан БейлНатали Портман
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Врачи оценивают состояние детей, находившихся в заложниках в Колпино
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
17:10Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
17:10Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
17:07В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
17:00Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
16:57Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе
Лента новостейМолния