https://ria.ru/20201124/hemsworth-1585983061.html

Напарник Криса Хемсворта попросил его прекратить тренировки для роли Тора

Напарник Криса Хемсворта попросил его прекратить тренировки для роли Тора

Крис Пратт в комментариях к фотографии тренирующегося Криса Хемсворта с накачанными мышцами попросил актера прекратить упражняться. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T04:43

2020-11-24T04:43

2020-11-24T05:02

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кристиан бейл

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Крис Пратт в комментариях к фотографии тренирующегося Криса Хемсворта с накачанными мышцами попросил актера прекратить упражняться.Накануне Крис Хемсворт, которому предстоит принять участие в фильме "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити, выложил в инстаграме впечатляющую фотографию с одной из своих тренировок.Его коллега по фильму Крис Пратт, которому предстоит сыграть в четвертом фильме франшизы Звездного Лорда (Питера Квилла), лидера команды "Стражи галактики", отправил в ответ шутливый комментарий от имени своего тренера с просьбой прекратить накачивать мышцы, поскольку Хемсворт и Пратт могут оказаться рядом на экране. От себя он посоветовал актеру "как можно скорее набрать 11 килограммов".Помимо них в новом фильме о Торе принимают участие Натали Портман, Кристиан Бейл и Тесса Томпсон.

https://ria.ru/20200728/1575034625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, кристиан бейл, натали портман