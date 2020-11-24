https://ria.ru/20201124/hemsworth-1585983061.html
Напарник Криса Хемсворта попросил его прекратить тренировки для роли Тора
Напарник Криса Хемсворта попросил его прекратить тренировки для роли Тора
Крис Пратт в комментариях к фотографии тренирующегося Криса Хемсворта с накачанными мышцами попросил актера прекратить упражняться. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T04:43
2020-11-24T04:43
2020-11-24T05:02
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Крис Пратт в комментариях к фотографии тренирующегося Криса Хемсворта с накачанными мышцами попросил актера прекратить упражняться.Накануне Крис Хемсворт, которому предстоит принять участие в фильме "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити, выложил в инстаграме впечатляющую фотографию с одной из своих тренировок.Его коллега по фильму Крис Пратт, которому предстоит сыграть в четвертом фильме франшизы Звездного Лорда (Питера Квилла), лидера команды "Стражи галактики", отправил в ответ шутливый комментарий от имени своего тренера с просьбой прекратить накачивать мышцы, поскольку Хемсворт и Пратт могут оказаться рядом на экране. От себя он посоветовал актеру "как можно скорее набрать 11 килограммов".Помимо них в новом фильме о Торе принимают участие Натали Портман, Кристиан Бейл и Тесса Томпсон.
https://ria.ru/20200728/1575034625.html
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крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, кристиан бейл, натали портман
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Крис Пратт в комментариях к фотографии тренирующегося Криса Хемсворта с накачанными мышцами попросил актера прекратить упражняться.
Накануне Крис Хемсворт, которому предстоит принять участие в фильме "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити, выложил в инстаграме впечатляющую фотографию с одной из своих тренировок.
Его коллега по фильму Крис Пратт, которому предстоит сыграть в четвертом фильме франшизы Звездного Лорда (Питера Квилла), лидера команды "Стражи галактики", отправил в ответ шутливый комментарий от имени своего тренера с просьбой прекратить накачивать мышцы, поскольку Хемсворт и Пратт могут оказаться рядом на экране. От себя он посоветовал актеру "как можно скорее набрать 11 килограммов".
Помимо них в новом фильме о Торе принимают участие Натали Портман, Кристиан Бейл и Тесса Томпсон.