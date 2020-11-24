https://ria.ru/20201124/gum-katok-1586103865.html
Навка и Яшин проведут зарядку на открытии ГУМ-катка
Навка и Яшин проведут зарядку на открытии ГУМ-катка
ГУМ-каток откроется на Красной площади в субботу, зрителям покажут фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:35
2020-11-24T15:35
2020-11-24T15:35
культура
новости культуры
повилас ванагас
маргарита дробязко
алексей яшин
алина загитова
татьяна навка
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток откроется на Красной площади в субботу, зрителям покажут фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а также проведут вместе с ними зарядку, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов.Этот сезон станет юбилейным для ГУМ-катка – ему исполняется 15 лет."Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка 28 ноября фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представят фрагмент из нашумевшего мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова представит отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств", - рассказали организаторы.В пресс-службе уточнили, что после шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин проведут зарядку для гостей.Каток будет работать до 1 марта.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.
https://ria.ru/20201117/katok-1585037280.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, повилас ванагас, маргарита дробязко, алексей яшин, алина загитова, татьяна навка
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток откроется на Красной площади в субботу, зрителям покажут фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а также проведут вместе с ними зарядку, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов.
Этот сезон станет юбилейным для ГУМ-катка – ему исполняется 15 лет.
"Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка 28 ноября фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представят фрагмент из нашумевшего мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова представит отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств", - рассказали организаторы.
В пресс-службе уточнили, что после шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин проведут зарядку для гостей.
Каток будет работать до 1 марта.
РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.