https://ria.ru/20201124/gum-katok-1586103865.html

Навка и Яшин проведут зарядку на открытии ГУМ-катка

Навка и Яшин проведут зарядку на открытии ГУМ-катка

ГУМ-каток откроется на Красной площади в субботу, зрителям покажут фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:35

2020-11-24T15:35

2020-11-24T15:35

культура

новости культуры

повилас ванагас

маргарита дробязко

алексей яшин

алина загитова

татьяна навка

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток откроется на Красной площади в субботу, зрителям покажут фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а также проведут вместе с ними зарядку, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов.Этот сезон станет юбилейным для ГУМ-катка – ему исполняется 15 лет."Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка 28 ноября фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представят фрагмент из нашумевшего мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова представит отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств", - рассказали организаторы.В пресс-службе уточнили, что после шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин проведут зарядку для гостей.Каток будет работать до 1 марта.РИА Новости и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка 2020.

https://ria.ru/20201117/katok-1585037280.html

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новости культуры, повилас ванагас, маргарита дробязко, алексей яшин, алина загитова, татьяна навка