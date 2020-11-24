https://ria.ru/20201124/gripp-1586062545.html

Случаев заболевания гриппом в России пока очень мало, заявила Попова

Случаев заболевания гриппом в России пока очень мало, заявила Попова

Случаев гриппа в России пока очень мало, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:48

2020-11-24T12:48

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анна попова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Случаев гриппа в России пока очень мало, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Случаев гриппа у нас пока очень-очень мало",- сказала Попова на пресс-конференции.Она отметила, что еще можно сделать прививку от гриппа, это очень важно.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/privivka-1585296575.html

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анна попова, общество