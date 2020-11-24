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Случаев заболевания гриппом в России пока очень мало, заявила Попова
Случаев заболевания гриппом в России пока очень мало, заявила Попова
Случаев гриппа в России пока очень мало, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:48
2020-11-24T12:50
анна попова
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Случаев гриппа в России пока очень мало, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Случаев гриппа у нас пока очень-очень мало",- сказала Попова на пресс-конференции.Она отметила, что еще можно сделать прививку от гриппа, это очень важно.
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анна попова, общество

Случаев заболевания гриппом в России пока очень мало, заявила Попова

12:48 24.11.2020 (обновлено: 12:50 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в Новоалтайске
Медицинский работник в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Случаев гриппа в России пока очень мало, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Случаев гриппа у нас пока очень-очень мало",- сказала Попова на пресс-конференции.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 10:17
Ученые из США обнаружили необычный эффект от прививки от гриппа
Она отметила, что еще можно сделать прививку от гриппа, это очень важно.
 
Анна ПоповаОбщество
 
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