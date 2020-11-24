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Седьмой флот США объяснил нарушение эсминцем российской границы
Седьмой флот США объяснил нарушение эсминцем российской границы
Американский эсминец "Джон Маккейн", нарушивший российскую границу на юге Приморского края, проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства", заявило... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:13
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский эсминец "Джон Маккейн", нарушивший российскую границу на юге Приморского края, проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства", заявило командование Седьмого флота США."Проведением этой операции &lt;...&gt; США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это "историческая бухта", согласно международным законам", — отметило командование Седьмого флота, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.Как отмечается в заявлении, систему, по которой залив Петра Великого входит в российские территориальные воды, власти СССР объявили в 1984 году.Ранее Минобороны сообщило, что американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого "Джон Маккейн" сразу вышел в нейтральные воды.
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индийский океан, ссср, сша, в мире

Седьмой флот США объяснил нарушение эсминцем российской границы

15:13 24.11.2020 (обновлено: 15:55 24.11.2020)
 
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th FleetАмериканский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого
Американский эсминец Джон Маккейн в заливе Петра Великого - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th Fleet
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский эсминец "Джон Маккейн", нарушивший российскую границу на юге Приморского края, проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства", заявило командование Седьмого флота США.
"Проведением этой операции <...> США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это "историческая бухта", согласно международным законам", — отметило командование Седьмого флота, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.
Как отмечается в заявлении, систему, по которой залив Петра Великого входит в российские территориальные воды, власти СССР объявили в 1984 году.
Ранее Минобороны сообщило, что американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого "Джон Маккейн" сразу вышел в нейтральные воды.
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