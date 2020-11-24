https://ria.ru/20201124/granitsa-1586098247.html

Седьмой флот США объяснил нарушение эсминцем российской границы

Седьмой флот США объяснил нарушение эсминцем российской границы

Американский эсминец "Джон Маккейн", нарушивший российскую границу на юге Приморского края, проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства", заявило... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:13

2020-11-24T15:13

2020-11-24T15:55

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский эсминец "Джон Маккейн", нарушивший российскую границу на юге Приморского края, проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства", заявило командование Седьмого флота США."Проведением этой операции <...> США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это "историческая бухта", согласно международным законам", — отметило командование Седьмого флота, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.Как отмечается в заявлении, систему, по которой залив Петра Великого входит в российские территориальные воды, власти СССР объявили в 1984 году.Ранее Минобороны сообщило, что американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого "Джон Маккейн" сразу вышел в нейтральные воды.

https://ria.ru/20201022/perekhvat-1581064500.html

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индийский океан, ссср, сша, в мире