Седьмой флот США объяснил нарушение эсминцем российской границы
15:13 24.11.2020 (обновлено: 15:55 24.11.2020)
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th FleetАмериканский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский эсминец "Джон Маккейн", нарушивший российскую границу на юге Приморского края, проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства", заявило командование Седьмого флота США.
"Проведением этой операции <...> США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это "историческая бухта", согласно международным законам", — отметило командование Седьмого флота, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.
Как отмечается в заявлении, систему, по которой залив Петра Великого входит в российские территориальные воды, власти СССР объявили в 1984 году.
Ранее Минобороны сообщило, что американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого "Джон Маккейн" сразу вышел в нейтральные воды.