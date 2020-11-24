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Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
Нарушивший границу эсминец США "Джон Маккейн", получив предостережение от российского корабля о смене курса, сразу вышел в нейтральные воды, сообщило Минобороны РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:52
2020-11-24T09:52
военно-морские силы сша
тихоокеанский флот вмф россии
приморский край
сша
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нарушивший границу эсминец США "Джон Маккейн", получив предостережение от российского корабля о смене курса, сразу вышел в нейтральные воды, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы РФ эсминцем ВМС США в заливе Петра Великого на юге Приморского края."После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - говорится в сообщении.Добавляется, что БДК "Адмирал Виноградов" продолжает выполнять задачи в близости от американского боевого корабля. В этот район направлен корвет ТОФ "Совершенный".
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военно-морские силы сша, тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, сша, в мире

Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды

09:52 24.11.2020
 
© Фото : U.S. NavyАмериканский эсминец "Джон Маккейн"
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : U.S. Navy
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нарушивший границу эсминец США "Джон Маккейн", получив предостережение от российского корабля о смене курса, сразу вышел в нейтральные воды, сообщило Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы РФ эсминцем ВМС США в заливе Петра Великого на юге Приморского края.
"После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - говорится в сообщении.
Добавляется, что БДК "Адмирал Виноградов" продолжает выполнять задачи в близости от американского боевого корабля. В этот район направлен корвет ТОФ "Совершенный".
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Военно-морские силы СШАТихоокеанский флот ВМФ РоссииПриморский крайСШАВ мире
 
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