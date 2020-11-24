https://ria.ru/20201124/granitsa-1586026614.html
Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
Нарушивший границу эсминец США "Джон Маккейн", получив предостережение от российского корабля о смене курса, сразу вышел в нейтральные воды, сообщило Минобороны РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:52
2020-11-24T09:52
2020-11-24T09:52
военно-морские силы сша
тихоокеанский флот вмф россии
приморский край
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586025841_0:196:2275:1476_1400x0_80_0_0_3e370906e5c991b2255e8ded02ce46ad.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нарушивший границу эсминец США "Джон Маккейн", получив предостережение от российского корабля о смене курса, сразу вышел в нейтральные воды, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы РФ эсминцем ВМС США в заливе Петра Великого на юге Приморского края."После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - говорится в сообщении.Добавляется, что БДК "Адмирал Виноградов" продолжает выполнять задачи в близости от американского боевого корабля. В этот район направлен корвет ТОФ "Совершенный".
https://ria.ru/20201022/perekhvat-1581064500.html
приморский край
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586025841_110:124:1999:1541_1400x0_80_0_0_6599069fe8d118fda6d568d67d372d4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военно-морские силы сша, тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, сша, в мире