https://ria.ru/20201124/granitsa-1586026614.html

Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды

Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды

Нарушивший границу эсминец США "Джон Маккейн", получив предостережение от российского корабля о смене курса, сразу вышел в нейтральные воды, сообщило Минобороны РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:52

2020-11-24T09:52

2020-11-24T09:52

военно-морские силы сша

тихоокеанский флот вмф россии

приморский край

сша

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Нарушивший границу эсминец США "Джон Маккейн", получив предостережение от российского корабля о смене курса, сразу вышел в нейтральные воды, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы РФ эсминцем ВМС США в заливе Петра Великого на юге Приморского края."После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - говорится в сообщении.Добавляется, что БДК "Адмирал Виноградов" продолжает выполнять задачи в близости от американского боевого корабля. В этот район направлен корвет ТОФ "Совершенный".

https://ria.ru/20201022/perekhvat-1581064500.html

приморский край

сша

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военно-морские силы сша, тихоокеанский флот вмф россии, приморский край, сша, в мире