https://ria.ru/20201124/gossovet-1586032649.html

Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект

Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект

Государственная Дума приняла во втором чтении президентский законопроект о Государственном совете. Этот орган был образован Владимиром Путиным в 2000 году. В... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:43

2020-11-24T12:43

2020-11-24T12:43

инфографика

россия

государственный совет рф

владимир путин

политика

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Государственная Дума приняла во втором чтении президентский законопроект о Государственном совете. Этот орган был образован Владимиром Путиным в 2000 году. В настоящее время его деятельность регламентирует положение, принятое в момент создания (с рядом изменений, внесенных в последующие годы) и несколько дополнительных документов. Что изменится в работе Госсовета в случае одобрениями нового законопроекта всеми инстанциями — в инфографике Ria.ru.

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инфографика, россия, государственный совет рф, владимир путин, политика