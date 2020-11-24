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https://ria.ru/20201124/gossovet-1586032649.html
Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект
Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект
Государственная Дума приняла во втором чтении президентский законопроект о Государственном совете. Этот орган был образован Владимиром Путиным в 2000 году. В... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:43
2020-11-24T12:43
инфографика
россия
государственный совет рф
владимир путин
политика
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Государственная Дума приняла во втором чтении президентский законопроект о Государственном совете. Этот орган был образован Владимиром Путиным в 2000 году. В настоящее время его деятельность регламентирует положение, принятое в момент создания (с рядом изменений, внесенных в последующие годы) и несколько дополнительных документов. Что изменится в работе Госсовета в случае одобрениями нового законопроекта всеми инстанциями — в инфографике Ria.ru.
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инфографика, россия, государственный совет рф, владимир путин, политика

Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект

12:43 24.11.2020
 
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Государственная Дума приняла во втором чтении президентский законопроект о Государственном совете. Этот орган был образован Владимиром Путиным в 2000 году. В настоящее время его деятельность регламентирует положение, принятое в момент создания (с рядом изменений, внесенных в последующие годы) и несколько дополнительных документов. Что изменится в работе Госсовета в случае одобрениями нового законопроекта всеми инстанциями — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияГосударственный совет РФВладимир ПутинПолитика
 
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