https://ria.ru/20201124/golos-1586012610.html

"Позорище": Садальский раскритиковал наставников "Голоса" после скандала

"Позорище": Садальский раскритиковал наставников "Голоса" после скандала

Актер Станислав Садальский жестко раскритиковал в инстаграме наставников шоу "Голос" из-за очередного эпизода конкурса с участием дочери ведущего телеканала... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T05:13

2020-11-24T05:13

2020-11-24T05:20

шоубиз

россия

"голос"

валерий сюткин

шоу "голос"

баста (василий вакуленко)

шнур (сергей шнуров)

полина гагарина

станислав садальский

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"Позорище": Садальский поставил на место наставников "Голоса" после скандала

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актер Станислав Садальский жестко раскритиковал в инстаграме наставников шоу "Голос" из-за очередного эпизода конкурса с участием дочери ведущего телеканала Романа Будникова.Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. В пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждается, выступали с ложными обвинениями в адрес шоу. Позднее Садальский заявил, что Первый канал подал на него в суд за клевету.В этапе "Поединки" Будникова совместно с Максимом Коковиным исполнили песню "Весна" группы "5’Nizza". Наставники по-разному оценили выступление певцов. Полина Гагарина сказала, что Коковину "было непросто успевать за Александрой". Валерий Сюткин заявил, что "голос Александры отозвался в его сердце звонче", но положительно отметил и исполнение Коковина. Сергей Шнуров раскритиковал наставника дуэта Басту за выбор песни и самих конкурсантов за ее исполнение. Баста, в свою очередь, решил, что именно Будникова продолжит участие в шоу.Актер высказал мнение, что Коковин "шикарно спел на слепых прослушиваниях" благодаря своему вокалу, но на этом этапе ему специально дали "безголосую песню", чтобы он "выглядел "бек-вокалом" на фоне Будниковой". Кроме того, Садальский предположил, что Будниковой усилили звук. Артист также раскритиковал членов жюри, положительно оценивших ее выступление.Свою публикацию актер снабдил хештегами "#позорище", "#нистыданисовести", "#судьюнамыло" и "#несправедливость".

https://ria.ru/20201121/golos-1585631294.html

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россия, "голос", валерий сюткин, шоу "голос", баста (василий вакуленко), шнур (сергей шнуров), полина гагарина, станислав садальский