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https://ria.ru/20201124/golos-1586012610.html
"Позорище": Садальский раскритиковал наставников "Голоса" после скандала
"Позорище": Садальский раскритиковал наставников "Голоса" после скандала
Актер Станислав Садальский жестко раскритиковал в инстаграме наставников шоу "Голос" из-за очередного эпизода конкурса с участием дочери ведущего телеканала... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T05:13
2020-11-24T05:20
шоубиз
россия
"голос"
валерий сюткин
шоу "голос"
баста (василий вакуленко)
шнур (сергей шнуров)
полина гагарина
станислав садальский
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"Позорище": Садальский поставил на место наставников "Голоса" после скандала
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актер Станислав Садальский жестко раскритиковал в инстаграме наставников шоу "Голос" из-за очередного эпизода конкурса с участием дочери ведущего телеканала Романа Будникова.Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. В пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждается, выступали с ложными обвинениями в адрес шоу. Позднее Садальский заявил, что Первый канал подал на него в суд за клевету.В этапе "Поединки" Будникова совместно с Максимом Коковиным исполнили песню "Весна" группы "5’Nizza". Наставники по-разному оценили выступление певцов. Полина Гагарина сказала, что Коковину "было непросто успевать за Александрой". Валерий Сюткин заявил, что "голос Александры отозвался в его сердце звонче", но положительно отметил и исполнение Коковина. Сергей Шнуров раскритиковал наставника дуэта Басту за выбор песни и самих конкурсантов за ее исполнение. Баста, в свою очередь, решил, что именно Будникова продолжит участие в шоу.Актер высказал мнение, что Коковин "шикарно спел на слепых прослушиваниях" благодаря своему вокалу, но на этом этапе ему специально дали "безголосую песню", чтобы он "выглядел "бек-вокалом" на фоне Будниковой". Кроме того, Садальский предположил, что Будниковой усилили звук. Артист также раскритиковал членов жюри, положительно оценивших ее выступление.Свою публикацию актер снабдил хештегами "#позорище", "#нистыданисовести", "#судьюнамыло" и "#несправедливость".
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россия, "голос", валерий сюткин, шоу "голос", баста (василий вакуленко), шнур (сергей шнуров), полина гагарина, станислав садальский

"Позорище": Садальский раскритиковал наставников "Голоса" после скандала

05:13 24.11.2020 (обновлено: 05:20 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актер Станислав Садальский жестко раскритиковал в инстаграме наставников шоу "Голос" из-за очередного эпизода конкурса с участием дочери ведущего телеканала Романа Будникова.
Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, "развернув" всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. В пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые, как утверждается, выступали с ложными обвинениями в адрес шоу. Позднее Садальский заявил, что Первый канал подал на него в суд за клевету.
В этапе "Поединки" Будникова совместно с Максимом Коковиным исполнили песню "Весна" группы "5’Nizza". Наставники по-разному оценили выступление певцов. Полина Гагарина сказала, что Коковину "было непросто успевать за Александрой". Валерий Сюткин заявил, что "голос Александры отозвался в его сердце звонче", но положительно отметил и исполнение Коковина. Сергей Шнуров раскритиковал наставника дуэта Басту за выбор песни и самих конкурсантов за ее исполнение. Баста, в свою очередь, решил, что именно Будникова продолжит участие в шоу.

"Как же это было предсказуемо! Мало того что слили Максима, так еще и унизили его, сказав, что он был хуже", — возмутился Садальский.

Актер высказал мнение, что Коковин "шикарно спел на слепых прослушиваниях" благодаря своему вокалу, но на этом этапе ему специально дали "безголосую песню", чтобы он "выглядел "бек-вокалом" на фоне Будниковой". Кроме того, Садальский предположил, что Будниковой усилили звук. Артист также раскритиковал членов жюри, положительно оценивших ее выступление.

"Шнуру респект! Сюткин снова на высоте! Вася есть Вася — управляемый. Кстати, Гагариной не стыдно!?" — написал Садальский.

Свою публикацию актер снабдил хештегами "#позорище", "#нистыданисовести", "#судьюнамыло" и "#несправедливость".
Шнуров и Баста спорят из-за номера в шоу Голос - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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"У него приступ!" Баста поругался со Шнуровым из-за критики в шоу "Голос"
 
ШоубизРоссия"Голос"Валерий СюткинШоу "Голос"Баста (Василий Вакуленко)Шнур (Сергей Шнуров)Полина ГагаринаСтанислав Садальский
 
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