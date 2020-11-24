https://ria.ru/20201124/golikova-1586032927.html
Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России
Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России осложняется, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:38
2020-11-24T10:38
2020-11-24T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России осложняется, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться", - сказала Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586032094.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова