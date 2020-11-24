https://ria.ru/20201124/golikova-1586032927.html

Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России осложняется, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:38

2020-11-24T10:38

2020-11-24T17:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:345:2908:1980_1400x0_80_0_0_0d45626a0648d30e99b089ca4d4a7e22.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России осложняется, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться", - сказала Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586032094.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова