https://ria.ru/20201124/geroi-1586050356.html

Министр просвещения предложил создать пантеон героев России

Министр просвещения предложил создать пантеон героев России

Министр просвещения РФ Серей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России, который должен единой нитью связать подвиги россиян всех поколений. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:59

2020-11-24T11:59

2020-11-24T11:59

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579443206_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b9a968707201f4a2eb15c4200a397249.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Серей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России, который должен единой нитью связать подвиги россиян всех поколений."… предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны. Национальный пантеон героев Российской Федерации должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений, чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России", - заявил он в ходе Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому.Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20201124/uchitelya-1586043372.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество