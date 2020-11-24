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Министр просвещения предложил создать пантеон героев России
Министр просвещения предложил создать пантеон героев России
Министр просвещения РФ Серей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России, который должен единой нитью связать подвиги россиян всех поколений. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:59
2020-11-24T11:59
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Серей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России, который должен единой нитью связать подвиги россиян всех поколений."… предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны. Национальный пантеон героев Российской Федерации должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений, чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России", - заявил он в ходе Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому.Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество

Министр просвещения предложил создать пантеон героев России

11:59 24.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Серей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России, который должен единой нитью связать подвиги россиян всех поколений.
"… предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны. Национальный пантеон героев Российской Федерации должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений, чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России", - заявил он в ходе Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому.
Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".
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