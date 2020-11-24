https://ria.ru/20201124/geroi-1586050356.html
Министр просвещения предложил создать пантеон героев России
Министр просвещения предложил создать пантеон героев России
Министр просвещения РФ Серей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России, который должен единой нитью связать подвиги россиян всех поколений. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:59
2020-11-24T11:59
2020-11-24T11:59
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Серей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России, который должен единой нитью связать подвиги россиян всех поколений."… предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны. Национальный пантеон героев Российской Федерации должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений, чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России", - заявил он в ходе Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому.Всероссийские открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20201124/uchitelya-1586043372.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество