https://ria.ru/20201124/gazel-1586038757.html

В Тамбовской области перевернулась маршрутка, один человек погиб

В Тамбовской области перевернулась маршрутка, один человек погиб

Один человек погиб, двое получили травмы в опрокинувшемся в Тамбовской области маршрутном микроавтобусе, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:08

2020-11-24T11:08

2020-11-24T11:08

авто

тамбовская область

шацк

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ВОРОНЕЖ, 24 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое получили травмы в опрокинувшемся в Тамбовской области маршрутном микроавтобусе, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.Авария произошла на 101-м километре автодороги Тамбов - Шацк около 09.00 мск вторника."Маршрутное такси "Газель" ехало из Моршанска в Алкужские Борки. Водитель, по всей вероятности, не справился с управлением в плохих погодных условиях, съехал в кювет и опрокинулся. В результате погиб один человек, два получили повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Представитель полиции уточнил, что погибла женщина-пассажир, пострадали также пассажиры. Водитель, по предварительным данным, не пострадал.На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Представитель УМВД отметил, что в ночь на вторник в области шел мокрый снег.По информации ГУМЧС по региону, в результате ДТП пострадали три человека, один погиб. Все пострадавшие были направлены в центральную региональную больницу города Моршанска. -0-

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авто, тамбовская область, шацк, тамбов, происшествия