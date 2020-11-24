https://ria.ru/20201124/gazel-1586038757.html
В Тамбовской области перевернулась маршрутка, один человек погиб
В Тамбовской области перевернулась маршрутка, один человек погиб
Один человек погиб, двое получили травмы в опрокинувшемся в Тамбовской области маршрутном микроавтобусе, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:08
2020-11-24T11:08
2020-11-24T11:08
авто
тамбовская область
шацк
тамбов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151039/53/1510395364_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_bd14e6f2526cdd883bf0e49378428514.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое получили травмы в опрокинувшемся в Тамбовской области маршрутном микроавтобусе, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.Авария произошла на 101-м километре автодороги Тамбов - Шацк около 09.00 мск вторника."Маршрутное такси "Газель" ехало из Моршанска в Алкужские Борки. Водитель, по всей вероятности, не справился с управлением в плохих погодных условиях, съехал в кювет и опрокинулся. В результате погиб один человек, два получили повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Представитель полиции уточнил, что погибла женщина-пассажир, пострадали также пассажиры. Водитель, по предварительным данным, не пострадал.На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Представитель УМВД отметил, что в ночь на вторник в области шел мокрый снег.По информации ГУМЧС по региону, в результате ДТП пострадали три человека, один погиб. Все пострадавшие были направлены в центральную региональную больницу города Моршанска. -0-
https://ria.ru/20201120/selfi-1585517591.html
тамбовская область
шацк
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151039/53/1510395364_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_d8c8f4c2876d48937ce4afe8c7361375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тамбовская область, шацк, тамбов, происшествия
ВОРОНЕЖ, 24 ноя – РИА Новости.
Один человек погиб, двое получили травмы в опрокинувшемся в Тамбовской области
маршрутном микроавтобусе, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Авария произошла на 101-м километре автодороги Тамбов
- Шацк около 09.00 мск вторника.
"Маршрутное такси "Газель" ехало из Моршанска в Алкужские Борки. Водитель, по всей вероятности, не справился с управлением в плохих погодных условиях, съехал в кювет и опрокинулся. В результате погиб один человек, два получили повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Представитель полиции уточнил, что погибла женщина-пассажир, пострадали также пассажиры. Водитель, по предварительным данным, не пострадал.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Представитель УМВД отметил, что в ночь на вторник в области шел мокрый снег.
По информации ГУМЧС по региону, в результате ДТП пострадали три человека, один погиб. Все пострадавшие были направлены в центральную региональную больницу города Моршанска. -0-