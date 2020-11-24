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https://ria.ru/20201124/galimov-1586051504.html
Умер академик Эрик Галимов, руководивший программами по изучению Луны
Умер академик Эрик Галимов, руководивший программами по изучению Луны
В возрасте 84 лет умер ученый Эрик Галимов, руководивший Институтом геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:05
2020-11-24T13:45
риа наука
эрик галимов
луна
космос - риа наука
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В возрасте 84 лет умер ученый Эрик Галимов, руководивший Институтом геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук.Основные труды Галимова посвящены изотопно-геохимическому изучению органического вещества и математическому моделированию эволюции осадочных бассейнов, происхождению алмазов, происхождению и химической эволюции Земли, происхождению Луны. Галимов разработал изотопно-фракционный метод выявления так называемых нефтематеринских пород, давших начало образованию нефтяных залежей. Выдвинул экспериментально подтвержденную гипотезу об образовании алмазов при кавитационных процессах в быстротекущей магме.Галимов был инициатором и руководителем программ исследования Луны и доставки вещества со спутника Марса Фобоса.Эрик Галимов был удостоен различных наград, в том числе орденов Почета и "Знак Почета", медали Альфреда Трейбса Международного геохимического общества за выдающийся вклад в органическую геохимию, премии имени Вернадского за серию работ по биологическому фракционированию изотопов и изотопным методам решения проблем нефтегазовой геохимии, Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2015 год за разработку научного направления "Геохимия изотопов углерода", теории образования алмазов, за исследования в области нефтегазовой геологии и биогеохимических процессов. Лауреат Золотой медали имени Вернадского РАН за работы, внесшие выдающийся вклад в развитие современной геохимии и учения о биосфере.
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эрик галимов, луна, космос - риа наука

Умер академик Эрик Галимов, руководивший программами по изучению Луны

12:05 24.11.2020 (обновлено: 13:45 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭрик Галимов
Эрик Галимов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В возрасте 84 лет умер ученый Эрик Галимов, руководивший Институтом геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук.
Основные труды Галимова посвящены изотопно-геохимическому изучению органического вещества и математическому моделированию эволюции осадочных бассейнов, происхождению алмазов, происхождению и химической эволюции Земли, происхождению Луны.
Галимов разработал изотопно-фракционный метод выявления так называемых нефтематеринских пород, давших начало образованию нефтяных залежей. Выдвинул экспериментально подтвержденную гипотезу об образовании алмазов при кавитационных процессах в быстротекущей магме.
Галимов был инициатором и руководителем программ исследования Луны и доставки вещества со спутника Марса Фобоса.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 01:04РИА Наука
РАН заинтересовалась добычей ресурсов в космосе
Эрик Галимов был удостоен различных наград, в том числе орденов Почета и "Знак Почета", медали Альфреда Трейбса Международного геохимического общества за выдающийся вклад в органическую геохимию, премии имени Вернадского за серию работ по биологическому фракционированию изотопов и изотопным методам решения проблем нефтегазовой геохимии, Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2015 год за разработку научного направления "Геохимия изотопов углерода", теории образования алмазов, за исследования в области нефтегазовой геологии и биогеохимических процессов. Лауреат Золотой медали имени Вернадского РАН за работы, внесшие выдающийся вклад в развитие современной геохимии и учения о биосфере.
 
РИА НаукаЭрик ГалимовЛунаКосмос - РИА Наука
 
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