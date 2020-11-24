https://ria.ru/20201124/galimov-1586051504.html

Умер академик Эрик Галимов, руководивший программами по изучению Луны

Умер академик Эрик Галимов, руководивший программами по изучению Луны

В возрасте 84 лет умер ученый Эрик Галимов, руководивший Институтом геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:05

2020-11-24T12:05

2020-11-24T13:45

риа наука

эрик галимов

луна

космос - риа наука

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В возрасте 84 лет умер ученый Эрик Галимов, руководивший Институтом геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук.Основные труды Галимова посвящены изотопно-геохимическому изучению органического вещества и математическому моделированию эволюции осадочных бассейнов, происхождению алмазов, происхождению и химической эволюции Земли, происхождению Луны. Галимов разработал изотопно-фракционный метод выявления так называемых нефтематеринских пород, давших начало образованию нефтяных залежей. Выдвинул экспериментально подтвержденную гипотезу об образовании алмазов при кавитационных процессах в быстротекущей магме.Галимов был инициатором и руководителем программ исследования Луны и доставки вещества со спутника Марса Фобоса.Эрик Галимов был удостоен различных наград, в том числе орденов Почета и "Знак Почета", медали Альфреда Трейбса Международного геохимического общества за выдающийся вклад в органическую геохимию, премии имени Вернадского за серию работ по биологическому фракционированию изотопов и изотопным методам решения проблем нефтегазовой геохимии, Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2015 год за разработку научного направления "Геохимия изотопов углерода", теории образования алмазов, за исследования в области нефтегазовой геологии и биогеохимических процессов. Лауреат Золотой медали имени Вернадского РАН за работы, внесшие выдающийся вклад в развитие современной геохимии и учения о биосфере.

https://ria.ru/20201120/kosmos-1585443490.html

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эрик галимов, луна, космос - риа наука