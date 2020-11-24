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https://ria.ru/20201124/galaktika-1586136100.html
Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
Астрофизики обнаружили, что Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. Открытие... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:02
2020-11-24T18:02
риа наука
астрофизика
физика
космос - риа наука
эдинбургский университет
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Астрофизики обнаружили, что Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. Открытие опровергает существующее мнение о том, что наша Галактика относительно статична. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.Долгое время считалось, что Млечный Путь, галактика, в которой находится Солнечная система, относительно статична. Однако примерно 700 миллионов лет назад произошло ее гравитационное взаимодействие с галактикой Большое Магелланово Облако (БМО). По космологическим меркам это относительно недавно.Используя сложную статистическую модель, которая рассчитывала скорость самых далеких звезд Млечного Пути, ученые из Эдинбургского университета Майкл Петерсен (Michael Petersen) и Хорхе Пеньяррубия (Jorge Peñarrubia) доказали, что эффект от столкновения с этой малой галактикой, ставшей спутником Млечного Пути, ощущается до сих пор.Галактика БМО видна как слабое облако в ночном небе южного полушария, но, также как и Млечный Путь, она окружена протяженным ореолом темной материи. Неуловимые частицы темной материи не поглощают и не излучают свет, но оказывают серьезное гравитационное воздействие на движение звезд и газа во Вселенной.Исследователи обнаружили, что огромная гравитационная сила ореола темной материи БМО притягивает и скручивает спиралевидный диск Млечного Пути в направлении созвездия Пегаса со скоростью 32 километров в секунду, или 115 200 километров в час. "Мы смогли показать, что звезды на невероятно больших расстояниях, до 300 тысяч световых лет от нас, сохраняют память о структуре Млечного Пути до падения БМО и образуют фон, на котором мы измерили скорость летящего в космосе галактического диска, притягивающегося гравитационной силой БМО, — приводятся в пресс-релизе университета слова Петерсена. — Чтобы описать эволюцию нашей Галактики теперь необходимо создать новое поколение моделей Млечного Пути".Неожиданным оказался и тот факт, что Млечный Путь движется не к нынешнему местоположению БМО, а к его точке на прошлой траектории. Авторы связывают это с тем, сама галактика БМО, приводимая в движение огромной гравитационной силой, удаляется от Млечного Пути с еще большей скоростью — 370 километров в секунду, или 1,3 миллиона километров в час. Ученые шутят, что Млечный Путь пытается поразить слишком быстро движущуюся цель."Это открытие определенно разрушает чары того, что наша галактика находится в некотором состоянии равновесия. Фактически, недавнее падение БМО вызывает сильные возмущения в Млечном Пути. Понимание этого может дать нам беспрецедентное представление о распределении темной материи в обеих галактиках", — добавляет Пеньяррубия.Теперь астрономы намерены выяснить направление движения галактики БМО в момент, когда она столкнулось с Млечным Путем, и точное время этого события. Ученые надеются, что это позволит им построить новую динамическую модель галактик и рассчитать количество и распределение темной материи в Млечном Пути и БМО с беспрецедентной детализацией.
https://ria.ru/20201111/vselennaya-1584095718.html
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астрофизика, физика, космос - риа наука, эдинбургский университет

Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается

18:02 24.11.2020
 
CC BY 4.0 / NASA, ESA / Latest Hubble Measurements Suggest Disparity in Hubble Constant Calculations is not a Fluke (cropped a photo)Большое Магелланово Облако
Большое Магелланово Облако - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
CC BY 4.0 / NASA, ESA / Latest Hubble Measurements Suggest Disparity in Hubble Constant Calculations is not a Fluke (cropped a photo)
Большое Магелланово Облако
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Астрофизики обнаружили, что Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. Открытие опровергает существующее мнение о том, что наша Галактика относительно статична. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Долгое время считалось, что Млечный Путь, галактика, в которой находится Солнечная система, относительно статична. Однако примерно 700 миллионов лет назад произошло ее гравитационное взаимодействие с галактикой Большое Магелланово Облако (БМО). По космологическим меркам это относительно недавно.
Используя сложную статистическую модель, которая рассчитывала скорость самых далеких звезд Млечного Пути, ученые из Эдинбургского университета Майкл Петерсен (Michael Petersen) и Хорхе Пеньяррубия (Jorge Peñarrubia) доказали, что эффект от столкновения с этой малой галактикой, ставшей спутником Млечного Пути, ощущается до сих пор.
Галактика БМО видна как слабое облако в ночном небе южного полушария, но, также как и Млечный Путь, она окружена протяженным ореолом темной материи. Неуловимые частицы темной материи не поглощают и не излучают свет, но оказывают серьезное гравитационное воздействие на движение звезд и газа во Вселенной.
Исследователи обнаружили, что огромная гравитационная сила ореола темной материи БМО притягивает и скручивает спиралевидный диск Млечного Пути в направлении созвездия Пегаса со скоростью 32 километров в секунду, или 115 200 километров в час.
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"Мы смогли показать, что звезды на невероятно больших расстояниях, до 300 тысяч световых лет от нас, сохраняют память о структуре Млечного Пути до падения БМО и образуют фон, на котором мы измерили скорость летящего в космосе галактического диска, притягивающегося гравитационной силой БМО, — приводятся в пресс-релизе университета слова Петерсена. — Чтобы описать эволюцию нашей Галактики теперь необходимо создать новое поколение моделей Млечного Пути".
Неожиданным оказался и тот факт, что Млечный Путь движется не к нынешнему местоположению БМО, а к его точке на прошлой траектории. Авторы связывают это с тем, сама галактика БМО, приводимая в движение огромной гравитационной силой, удаляется от Млечного Пути с еще большей скоростью — 370 километров в секунду, или 1,3 миллиона километров в час. Ученые шутят, что Млечный Путь пытается поразить слишком быстро движущуюся цель.
"Это открытие определенно разрушает чары того, что наша галактика находится в некотором состоянии равновесия. Фактически, недавнее падение БМО вызывает сильные возмущения в Млечном Пути. Понимание этого может дать нам беспрецедентное представление о распределении темной материи в обеих галактиках", — добавляет Пеньяррубия.
Теперь астрономы намерены выяснить направление движения галактики БМО в момент, когда она столкнулось с Млечным Путем, и точное время этого события. Ученые надеются, что это позволит им построить новую динамическую модель галактик и рассчитать количество и распределение темной материи в Млечном Пути и БМО с беспрецедентной детализацией.
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