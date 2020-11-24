https://ria.ru/20201124/galaktika-1586136100.html

Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается

Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается

Астрофизики обнаружили, что Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. Открытие... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T18:02

2020-11-24T18:02

2020-11-24T18:02

риа наука

астрофизика

физика

космос - риа наука

эдинбургский университет

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Астрофизики обнаружили, что Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. Открытие опровергает существующее мнение о том, что наша Галактика относительно статична. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.Долгое время считалось, что Млечный Путь, галактика, в которой находится Солнечная система, относительно статична. Однако примерно 700 миллионов лет назад произошло ее гравитационное взаимодействие с галактикой Большое Магелланово Облако (БМО). По космологическим меркам это относительно недавно.Используя сложную статистическую модель, которая рассчитывала скорость самых далеких звезд Млечного Пути, ученые из Эдинбургского университета Майкл Петерсен (Michael Petersen) и Хорхе Пеньяррубия (Jorge Peñarrubia) доказали, что эффект от столкновения с этой малой галактикой, ставшей спутником Млечного Пути, ощущается до сих пор.Галактика БМО видна как слабое облако в ночном небе южного полушария, но, также как и Млечный Путь, она окружена протяженным ореолом темной материи. Неуловимые частицы темной материи не поглощают и не излучают свет, но оказывают серьезное гравитационное воздействие на движение звезд и газа во Вселенной.Исследователи обнаружили, что огромная гравитационная сила ореола темной материи БМО притягивает и скручивает спиралевидный диск Млечного Пути в направлении созвездия Пегаса со скоростью 32 километров в секунду, или 115 200 километров в час. "Мы смогли показать, что звезды на невероятно больших расстояниях, до 300 тысяч световых лет от нас, сохраняют память о структуре Млечного Пути до падения БМО и образуют фон, на котором мы измерили скорость летящего в космосе галактического диска, притягивающегося гравитационной силой БМО, — приводятся в пресс-релизе университета слова Петерсена. — Чтобы описать эволюцию нашей Галактики теперь необходимо создать новое поколение моделей Млечного Пути".Неожиданным оказался и тот факт, что Млечный Путь движется не к нынешнему местоположению БМО, а к его точке на прошлой траектории. Авторы связывают это с тем, сама галактика БМО, приводимая в движение огромной гравитационной силой, удаляется от Млечного Пути с еще большей скоростью — 370 километров в секунду, или 1,3 миллиона километров в час. Ученые шутят, что Млечный Путь пытается поразить слишком быстро движущуюся цель."Это открытие определенно разрушает чары того, что наша галактика находится в некотором состоянии равновесия. Фактически, недавнее падение БМО вызывает сильные возмущения в Млечном Пути. Понимание этого может дать нам беспрецедентное представление о распределении темной материи в обеих галактиках", — добавляет Пеньяррубия.Теперь астрономы намерены выяснить направление движения галактики БМО в момент, когда она столкнулось с Млечным Путем, и точное время этого события. Ученые надеются, что это позволит им построить новую динамическую модель галактик и рассчитать количество и распределение темной материи в Млечном Пути и БМО с беспрецедентной детализацией.

https://ria.ru/20201111/vselennaya-1584095718.html

https://ria.ru/20201104/astronomiya-1582929283.html

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астрофизика, физика, космос - риа наука, эдинбургский университет