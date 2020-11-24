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СК выступил за продление ареста Фургалу
СК выступил за продление ареста Фургалу
Следствие просит продлить до марта арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:43
2020-11-24T15:46
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следствие просит продлить до марта арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала Сергея. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 09 марта 2021 года", - сообщила Софинская.Пресс-секретарь уточнила, что суд рассмотрит ходатайство 25 ноября.Фургала задержали 9 июля – СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия

СК выступил за продление ареста Фургалу

15:43 24.11.2020 (обновлено: 15:46 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следствие просит продлить до марта арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала Сергея. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 09 марта 2021 года", - сообщила Софинская.
Пресс-секретарь уточнила, что суд рассмотрит ходатайство 25 ноября.
Фургала задержали 9 июля – СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".
СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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