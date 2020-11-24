СК выступил за продление ареста Фургалу
15:43 24.11.2020 (обновлено: 15:46 24.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следствие просит продлить до марта арест бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала Сергея. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 09 марта 2021 года", - сообщила Софинская.
Пресс-секретарь уточнила, что суд рассмотрит ходатайство 25 ноября.
Фургала задержали 9 июля – СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".
СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.