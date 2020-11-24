Умер актер Владимир Фирсов
16:40 24.11.2020 (обновлено: 17:02 24.11.2020)
© Фото : Мосфильм 1999Актер Владимир Фирсов в фильме "Китайский сервиз"
© Фото : Мосфильм 1999
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актер Владимир Фирсов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает kp.ru.
Тело Фирсова обнаружила его младшая сестра днем 21 ноября в квартире артиста. Она вызвала скорую помощь и экстренные службы.
"Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — рассказал источник в правоохранительных органах.
Полиция начала проверку. Тело Фирсова отправили на медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели.
Владимир Фирсов окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Артист исполнил более 60 ролей в кино и театре. Известен по фильмам "Тот самый Мюнхгаузен", "Забытая мелодия для флейты", "Охота на единорога", "Осенний марафон" и сериалам "Дальнобойщики", "Клетка" и другим.