https://ria.ru/20201124/firsov-1586120113.html

Умер актер Владимир Фирсов

Умер актер Владимир Фирсов

Актер Владимир Фирсов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает kp.ru. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:40

2020-11-24T16:40

2020-11-24T17:02

культура

владимир фирсов

москва

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актер Владимир Фирсов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает kp.ru. Тело Фирсова обнаружила его младшая сестра днем 21 ноября в квартире артиста. Она вызвала скорую помощь и экстренные службы.Полиция начала проверку. Тело Фирсова отправили на медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели.Владимир Фирсов окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Артист исполнил более 60 ролей в кино и театре. Известен по фильмам "Тот самый Мюнхгаузен", "Забытая мелодия для флейты", "Охота на единорога", "Осенний марафон" и сериалам "Дальнобойщики", "Клетка" и другим.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир фирсов, москва