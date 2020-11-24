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Свету ли провалиться или гей-параду не быть?
Свету ли провалиться или гей-параду не быть?
На днях Польша и Венгрия заблокировали бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Это было довольно рискованное решение. Представитель Германии, собственно, и оплачивающей... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T08:00
2020-11-24T08:00
анджей дуда
виктор орбан
варшава
авторы
мнение - авторы
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На днях Польша и Венгрия заблокировали бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Это было довольно рискованное решение. Представитель Германии, собственно, и оплачивающей весь банкет, уже предупредил, что ЕС ждет "серьезный кризис", если финансовый пакет мер не будет принят. Важной частью бюджета ЕС является восстановительный план, который призван помочь странам оправиться от коронавирусного кризиса и череды локдаунов. Речь идет о серьезной сумме в 0,75 триллиона евро. Это те самые "вертолетные" деньги, которыми Брюссель долгое время покупал лояльность своих новых членов.Нужны ли эти миллиарды Польше и Венгрии? Еще как. Однако перечислять эти деньги планируется по принципу "верховенства права". На политкорректном новоязе это означает, что страны-диссиденты должны немедленно учесть в своем законодательстве все пожелания Брюсселя. Если еще конкретнее, вся эта история — про ЛГБТ и мигрантов. Ни в Польше, ни в Венгрии, в отличие от других стран ЕС, однополые союзы до сих пор не уравнены в правах с традиционными семьями. Ни в Польше, ни в Венгрии не приветствуются нелегальные мигранты. С правами трансгендеров в обеих странах вообще полная беда. Как только в этих государствах примут соответствующие европейским нормам законы, им дадут денег. Как ни странно, они этого не хотят и от денег отказываются. Это довольно неожиданный поворот.Казалось бы, вся история стран Восточной Европы после распада Варшавского договора строилась по принципам ледяного прагматизма. В 90-е от обескровленной России взять было нечего, а тут нарисовался щедрый лидер в лице ЕС. Логично было сменить покровительство Москвы на покровительство Берлина и Брюсселя, особенно если это подкреплялось основательными дотациями.Мы десятилетиями наблюдали, как во имя дотаций элита стран-лимитрофов отказывается от своей истории, преследует собственных граждан, борется с давно почившим коммунизмом, переписывает историю Второй мировой войны и неуклонно повышает градус русофобии. И вот внезапно что-то сломалось. Прагматизм перестал работать. На самом деле, изменения законов, которых Брюссель требует от венгров и поляков, ничего в реальном положении меньшинств в этих странах не улучшат. Мигранты и так не хотят ехать в Восточную Европу: там хуже с экономикой, меньше возможностей для бизнеса — легального и криминального, а по улицам бродит мрачное и нетолерантное местное население. Гендер-флюидным индивидуумам тоже нет никакого резона совершать каминг-ауты в маленьких восточно-европейских городках, где вся жизнь крутится вокруг костела на старой площади. Общественность не поймет.Ни в Венгрии, ни в Польше ничего бы особенного не произошло, если бы в их законодательствах появились новеллы о наделении всей полнотой прав представителей ЛГБТ и нелегальных мигрантов. Ну, может, чуть почаще происходили бы гей-парады. Но они ведь и так случаются в той же Варшаве, и никто от этого не умер.Но нет, руководство этих стран уперлось намертво. Разногласия с Брюсселем могут стоить Будапешту и Варшаве десятки миллиардов евро. Однако, как заявил замминистра юстиции Польши Михал Вось, "это ключевой момент нашей истории. Сколько стоит суверенитет? Миллиард, десятки миллиардов, сотни миллиардов? Для нас он бесценен".Накал риторики удивительный, учитывая, что на одной чаше весов — шанс на спасение национальной экономики, а на другой — права горстки людей, которых, может, вообще на территории страны нет. Кто что-то слышал про венгерских трансгендеров?Однако тему мигрантов и ЛГБТ так усиленно раскручивали в брюссельском обкоме, что она приобрела поистине сакральный характер. Сегодня странно читать, как предки современных европейцев сдирали друг с друга кожу из-за вопроса о том, как правильно причащаться — с применением чаши или нет. Но именно так выглядели религиозные войны, столетиями раздиравшие континент.Усилиями левой пропаганды тема нелегальных мигрантов и ЛГБТ породила натуральную религиозную войну. Под таким напором традиционалисты тоже вынуждены были радикализироваться и включиться в борьбу. Постепенно все погрязли в абстрактных, совершенно оторванных от жизни спорах.Мириться с откровенно фальшивой идеологией легко, находясь на подъеме. Довольные своими экономическими успехами китайцы вполне терпеливо сносят все расхождения официальной коммунистической пропаганды с реальной жизнью, демонстрирующей все прелести госкапитализма.В период нарастающего экономического кризиса особенно отчетливо видна полная надуманность европейских "идейных" споров. Когда миллионы жителей ЕС теряют работу и не знают, чем платить за коммуналку, правительствам нужно думать о том, как спасать людей от банкротства и голода. В это время они вынуждены на полном серьезе дискутировать квоты на беженцев и права на усыновление для однополых семей. Аллергия на пропаганду, звучащую из каждого утюга, отлично знакома выходцам из соцлагеря. Неудивительно, что так остро на нее реагируют именно Венгрия и Польша, в свое время активно фрондировавшие против идеологии советской. Но в догмах научного коммунизма был хоть какой-то общечеловеческий смысл. В камланиях на тему ЛГБТ, мигрантов и прочих меньшинств нет и его, лишь политика бесконечного разделения и стравливания "меньшинств" и "большинства".Поэтому прагматизм, на котором десятилетиями строились отношения ЕС с его окраинами, и перестает работать. Включается естественная человеческая усталость от бессмысленных догм и естественное желание сделать все наоборот. "Свету ли провалиться, или гей-парад не надо проводить?" — словно спрашивают себя Виктор Орбан и Анджей Дуда. И решают, что лучше свету провалиться.Такая же усталость в свое время способствовала обрушению и распаду Советского Союза. Люди были рады разбежаться по своим национальным углам в частности потому, что там им не вешали на уши лапшу про строительство коммунизма. И прагматические соображения о том, что единый большой рынок выгоднее и полезнее разным нациям, тогда не сработали. Точно так же, как не работают они сегодня в Европейском Союзе.
https://ria.ru/20201111/varshava-1584178427.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/es-1585066535.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/lgbt-1584540994.html
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Виктория Никифорова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анджей дуда, виктор орбан, варшава, авторы, мнение - авторы

Свету ли провалиться или гей-параду не быть?

08:00 24.11.2020
 
© AFP 2020 / Gergely Besenyei Представители ЛГБТ сообщества во время парада в Будапеште
Представители ЛГБТ сообщества во время парада в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AFP 2020 / Gergely Besenyei
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
На днях Польша и Венгрия заблокировали бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Это было довольно рискованное решение. Представитель Германии, собственно, и оплачивающей весь банкет, уже предупредил, что ЕС ждет "серьезный кризис", если финансовый пакет мер не будет принят.
Важной частью бюджета ЕС является восстановительный план, который призван помочь странам оправиться от коронавирусного кризиса и череды локдаунов. Речь идет о серьезной сумме в 0,75 триллиона евро. Это те самые "вертолетные" деньги, которыми Брюссель долгое время покупал лояльность своих новых членов.
Нужны ли эти миллиарды Польше и Венгрии? Еще как. Однако перечислять эти деньги планируется по принципу "верховенства права". На политкорректном новоязе это означает, что страны-диссиденты должны немедленно учесть в своем законодательстве все пожелания Брюсселя.
Если еще конкретнее, вся эта история — про ЛГБТ и мигрантов. Ни в Польше, ни в Венгрии, в отличие от других стран ЕС, однополые союзы до сих пор не уравнены в правах с традиционными семьями. Ни в Польше, ни в Венгрии не приветствуются нелегальные мигранты. С правами трансгендеров в обеих странах вообще полная беда.
Участники традиционного марша в Варшаве, организованного организациями националистов, по случаю Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 19:25
Националисты в Варшаве подожгли квартиру, над которой висел флаг ЛГБТ
Как только в этих государствах примут соответствующие европейским нормам законы, им дадут денег. Как ни странно, они этого не хотят и от денег отказываются. Это довольно неожиданный поворот.
Казалось бы, вся история стран Восточной Европы после распада Варшавского договора строилась по принципам ледяного прагматизма. В 90-е от обескровленной России взять было нечего, а тут нарисовался щедрый лидер в лице ЕС. Логично было сменить покровительство Москвы на покровительство Берлина и Брюсселя, особенно если это подкреплялось основательными дотациями.
Мы десятилетиями наблюдали, как во имя дотаций элита стран-лимитрофов отказывается от своей истории, преследует собственных граждан, борется с давно почившим коммунизмом, переписывает историю Второй мировой войны и неуклонно повышает градус русофобии. И вот внезапно что-то сломалось. Прагматизм перестал работать.
На самом деле, изменения законов, которых Брюссель требует от венгров и поляков, ничего в реальном положении меньшинств в этих странах не улучшат. Мигранты и так не хотят ехать в Восточную Европу: там хуже с экономикой, меньше возможностей для бизнеса — легального и криминального, а по улицам бродит мрачное и нетолерантное местное население.
Гендер-флюидным индивидуумам тоже нет никакого резона совершать каминг-ауты в маленьких восточно-европейских городках, где вся жизнь крутится вокруг костела на старой площади. Общественность не поймет.
Ни в Венгрии, ни в Польше ничего бы особенного не произошло, если бы в их законодательствах появились новеллы о наделении всей полнотой прав представителей ЛГБТ и нелегальных мигрантов. Ну, может, чуть почаще происходили бы гей-парады. Но они ведь и так случаются в той же Варшаве, и никто от этого не умер.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 19:06Акценты
"Смутьяны": Польша и Венгрия могут обрушить Евросоюз?У Западной Европы все больше претензий к восточным собратьям по ЕС. Варшава и Будапешт решили заблокировать бюджет союза на ближайшие несколько лет. И это, по мнению Der Spiegel, требует жесткого ответа.
Но нет, руководство этих стран уперлось намертво. Разногласия с Брюсселем могут стоить Будапешту и Варшаве десятки миллиардов евро. Однако, как заявил замминистра юстиции Польши Михал Вось, "это ключевой момент нашей истории. Сколько стоит суверенитет? Миллиард, десятки миллиардов, сотни миллиардов? Для нас он бесценен".
© Фото : Министерство юстиции ПольшиЗамминистра юстиции Польши Михал Вось
Замминистра юстиции Польши Михал Вось - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Министерство юстиции Польши
Замминистра юстиции Польши Михал Вось
Накал риторики удивительный, учитывая, что на одной чаше весов — шанс на спасение национальной экономики, а на другой — права горстки людей, которых, может, вообще на территории страны нет. Кто что-то слышал про венгерских трансгендеров?
Однако тему мигрантов и ЛГБТ так усиленно раскручивали в брюссельском обкоме, что она приобрела поистине сакральный характер. Сегодня странно читать, как предки современных европейцев сдирали друг с друга кожу из-за вопроса о том, как правильно причащаться — с применением чаши или нет. Но именно так выглядели религиозные войны, столетиями раздиравшие континент.
Усилиями левой пропаганды тема нелегальных мигрантов и ЛГБТ породила натуральную религиозную войну. Под таким напором традиционалисты тоже вынуждены были радикализироваться и включиться в борьбу. Постепенно все погрязли в абстрактных, совершенно оторванных от жизни спорах.
Мириться с откровенно фальшивой идеологией легко, находясь на подъеме. Довольные своими экономическими успехами китайцы вполне терпеливо сносят все расхождения официальной коммунистической пропаганды с реальной жизнью, демонстрирующей все прелести госкапитализма.
Однополый брак - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 18:33Акценты
ЛГБТИК-шантаж ЕС: уважайте их права, иначе накажем деньгами Еврокомиссия представила стратегию по защите прав ЛГБТИК в странах ЕС. В следующем семилетнем бюджете ЕС предложены санкции для тех членов содружества, которые откажутся следовать политике толерантности. Под прицелом – Венгрия и Польша.
В период нарастающего экономического кризиса особенно отчетливо видна полная надуманность европейских "идейных" споров. Когда миллионы жителей ЕС теряют работу и не знают, чем платить за коммуналку, правительствам нужно думать о том, как спасать людей от банкротства и голода. В это время они вынуждены на полном серьезе дискутировать квоты на беженцев и права на усыновление для однополых семей.
Аллергия на пропаганду, звучащую из каждого утюга, отлично знакома выходцам из соцлагеря. Неудивительно, что так остро на нее реагируют именно Венгрия и Польша, в свое время активно фрондировавшие против идеологии советской. Но в догмах научного коммунизма был хоть какой-то общечеловеческий смысл. В камланиях на тему ЛГБТ, мигрантов и прочих меньшинств нет и его, лишь политика бесконечного разделения и стравливания "меньшинств" и "большинства".
Поэтому прагматизм, на котором десятилетиями строились отношения ЕС с его окраинами, и перестает работать. Включается естественная человеческая усталость от бессмысленных догм и естественное желание сделать все наоборот. "Свету ли провалиться, или гей-парад не надо проводить?" — словно спрашивают себя Виктор Орбан и Анджей Дуда. И решают, что лучше свету провалиться.
© AFP 2020 / Janek SkarzynskiПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Польши Анджей Дуда
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AFP 2020 / Janek Skarzynski
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Польши Анджей Дуда
Такая же усталость в свое время способствовала обрушению и распаду Советского Союза. Люди были рады разбежаться по своим национальным углам в частности потому, что там им не вешали на уши лапшу про строительство коммунизма. И прагматические соображения о том, что единый большой рынок выгоднее и полезнее разным нациям, тогда не сработали. Точно так же, как не работают они сегодня в Европейском Союзе.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 11:15
В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза
 
Анджей ДудаВиктор ОрбанВаршаваАвторыМнение - Авторы
 
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