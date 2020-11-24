Экологи призвали не рубить новогоднюю ель для украшения Кремля

"Хватит рубить лучшие елки на Новый год! Надо их высаживать, в том числе и в Кремле. Десятки тысяч елей каждый год срубают, чтобы сделать украшением городских площадей. По нашему мнению, лучше высаживать ёлки на площадях, чтобы они радовали людей круглый год. Пока ещё до нового года чуть больше месяца, можно успеть это сделать. Высадить ёлки с закрытой корневой системой. Мы также считаем, что использование искусственных ёлок только увеличивает количество мусора на планете", - сказал председатель правления "Зеленого патруля" Нагибин.