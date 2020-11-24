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Экологи призвали не рубить новогоднюю ель для украшения Кремля
Экологи призвали не рубить новогоднюю ель для украшения Кремля
Экологическая организация "Зеленый патруль" призвала чиновников не рубить новогодние ели для украшения городских площадей, в том числе, для Кремля, рассказал... РИА Новости, 24.11.2020
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россия
москва
зеленый патруль
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Экологическая организация "Зеленый патруль" призвала чиновников не рубить новогодние ели для украшения городских площадей, в том числе, для Кремля, рассказал РИА Новости председатель организации Андрей Нагибин.Он отметил, что общественная организация "Зеленый патруль" выступила с поддержкой инициативы о высадке живых новогодних елей около муниципалитетов вместо искусственных и срубленных деревьев.
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россия, москва, зеленый патруль, общество

Экологи призвали не рубить новогоднюю ель для украшения Кремля

00:21 24.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Экологическая организация "Зеленый патруль" призвала чиновников не рубить новогодние ели для украшения городских площадей, в том числе, для Кремля, рассказал РИА Новости председатель организации Андрей Нагибин.
"Хватит рубить лучшие елки на Новый год! Надо их высаживать, в том числе и в Кремле. Десятки тысяч елей каждый год срубают, чтобы сделать украшением городских площадей. По нашему мнению, лучше высаживать ёлки на площадях, чтобы они радовали людей круглый год. Пока ещё до нового года чуть больше месяца, можно успеть это сделать. Высадить ёлки с закрытой корневой системой. Мы также считаем, что использование искусственных ёлок только увеличивает количество мусора на планете", - сказал председатель правления "Зеленого патруля" Нагибин.
Он отметил, что общественная организация "Зеленый патруль" выступила с поддержкой инициативы о высадке живых новогодних елей около муниципалитетов вместо искусственных и срубленных деревьев.
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