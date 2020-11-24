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На космодроме SpaceX проведут экологическую экспертизу
На космодроме SpaceX проведут экологическую экспертизу
Власти США проведут экологическую экспертизу космодрома SpaceX в штате Техас, сообщило Федеральное управление по гражданской авиации (FAA). РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T00:59
2020-11-24T00:59
2020-11-24T01:00
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Власти США проведут экологическую экспертизу космодрома SpaceX в штате Техас, сообщило Федеральное управление по гражданской авиации (FAA).Компания SpaceX проинформировала о намерении осуществлять космические запуски сверхтяжелых ракет со своего космодрома в Бока-Чика, Техас.FAA постановило, что на это потребуются дополнительные лицензии и экологическая экспертиза."Чтобы получить лицензии, SpaceX должна, помимо экологического обзора, завершить обзор мер безопасности и разработать соглашения о подаче лицензий", - говорится в заявлении FAA.Из заявления не ясно, задержат ли эти меры какие-либо запуски.
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