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На космодроме SpaceX проведут экологическую экспертизу
На космодроме SpaceX проведут экологическую экспертизу
Власти США проведут экологическую экспертизу космодрома SpaceX в штате Техас, сообщило Федеральное управление по гражданской авиации (FAA). РИА Новости, 24.11.2020
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Власти США проведут экологическую экспертизу космодрома SpaceX в штате Техас, сообщило Федеральное управление по гражданской авиации (FAA).Компания SpaceX проинформировала о намерении осуществлять космические запуски сверхтяжелых ракет со своего космодрома в Бока-Чика, Техас.FAA постановило, что на это потребуются дополнительные лицензии и экологическая экспертиза."Чтобы получить лицензии, SpaceX должна, помимо экологического обзора, завершить обзор мер безопасности и разработать соглашения о подаче лицензий", - говорится в заявлении FAA.Из заявления не ясно, задержат ли эти меры какие-либо запуски.
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вашингтон, faa, космос - риа наука, spacex, сша, техас, в мире

На космодроме SpaceX проведут экологическую экспертизу

00:59 24.11.2020 (обновлено: 01:00 24.11.2020)
 
© РИА Новости / SpaceX Flickr / Перейти в фотобанкCтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал
Cтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Власти США проведут экологическую экспертизу космодрома SpaceX в штате Техас, сообщило Федеральное управление по гражданской авиации (FAA).
Компания SpaceX проинформировала о намерении осуществлять космические запуски сверхтяжелых ракет со своего космодрома в Бока-Чика, Техас.
FAA постановило, что на это потребуются дополнительные лицензии и экологическая экспертиза.
"Чтобы получить лицензии, SpaceX должна, помимо экологического обзора, завершить обзор мер безопасности и разработать соглашения о подаче лицензий", - говорится в заявлении FAA.
Из заявления не ясно, задержат ли эти меры какие-либо запуски.
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