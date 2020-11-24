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Следователи проверяют информацию о загрязнении реки Новая в Петербурге
Следователи проверяют информацию о загрязнении реки Новая в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости Следственные органы проверяют информацию СМИ о возможном загрязнении реки Новая в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западное... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:19
2020-11-24T13:19
новости - экология
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости Следственные органы проверяют информацию СМИ о возможном загрязнении реки Новая в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.Как сообщает ведомство, по сообщениям СМИ в парке Александрино в Кировском районе Петербурга река Новая в очередной раз поменяла цвет. СК после информации СМИ начало доследственную проверку по факту возможного загрязнения реки."Следователями, совместно со следователями-криминалистами и представителями комитета по природопользованию с участием привлеченных специалистов Исследовательского центра "ТАСИС", осуществлен выезд на место возможного загрязнения. В настоящее время произведен отбор проб воды из реки Новая, а также осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Ранее ряд СМИ сообщил, что река Новая напугала местных жителей багровым цветом.
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новости - экология, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Следователи проверяют информацию о загрязнении реки Новая в Петербурге

13:19 24.11.2020
 
© Фото : официальный портал Республики КомиЛиквидация последствий утечки нефти на реке Колва
Ликвидация последствий утечки нефти на реке Колва - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : официальный портал Республики Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости Следственные органы проверяют информацию СМИ о возможном загрязнении реки Новая в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Как сообщает ведомство, по сообщениям СМИ в парке Александрино в Кировском районе Петербурга река Новая в очередной раз поменяла цвет. СК после информации СМИ начало доследственную проверку по факту возможного загрязнения реки.
"Следователями, совместно со следователями-криминалистами и представителями комитета по природопользованию с участием привлеченных специалистов Исследовательского центра "ТАСИС", осуществлен выезд на место возможного загрязнения. В настоящее время произведен отбор проб воды из реки Новая, а также осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее ряд СМИ сообщил, что река Новая напугала местных жителей багровым цветом.
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