https://ria.ru/20201124/efiopiya-1586121104.html

Не менее 600 человек погибли в резне в эфиопском городе Май-Кадра

Не менее 600 человек погибли в резне в эфиопском городе Май-Кадра

По меньшей мере 600 человек погибли в результате массовой резни в городе Май-Кадра в эфиопском регионе Тыграй, где ведут бои повстанцы и правительственные силы, РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:46

2020-11-24T16:46

2020-11-24T16:46

amnesty international

эфиопия

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 600 человек погибли в результате массовой резни в городе Май-Кадра в эфиопском регионе Тыграй, где ведут бои повстанцы и правительственные силы, сообщает Комиссия по правам человека в Эфиопии (EHRC).Ранее правозащитная организация Amnesty International сообщила о произошедшей 9 ноября массовой резне в эфиопском регионе Тыграй, в ходе которой погибли сотни человек. Правозащитники отметили, что не смогли установить лиц, ответственных за массовые убийства мирных жителей. Однако, по словам свидетелей, выживших после резни в Май-Кадре, на людей напал "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ). Представители НФОТ это отрицали и призывали провести расследование. Эфиопские СМИ называли цифру в 500 погибших.Комиссия посетила Май-Кадру и ряд других эфиопских городов для расследования нарушений прав человека. Правозащитники заявляют, что резню учинила неофициальная группировка молодых тиграйцев "Самри" при поддержке НФОТ в лице местной администрации и органов безопасности. Они вместе с повстанцами и полицией проводили рейды "от двери до двери" и убили сотни людей за их "амхарское или велкаитское происхождение". Боевики избивали их палками, били ножами, мачете и топорами, а также душили веревками."На основании собранных к настоящему времени свидетельств, по оценке комиссии, погибли не менее 600 мирных жителей. Число погибших может быть еще выше, поскольку EHRC сообщали о лицах, пропавших без вести, и о телах, спрятанных в полях за пределами Май-Кадры", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter комиссии.Комиссия заявило, что выявленные свидетельства указывают на серьезное нарушение прав, что может быть приравнено к преступлениям против человечности и военным преступлениям, и пообещали представить полный отчет.При этом выжившие рассказали правозащитникам о том, что некоторые местные отнеслись человеколюбиво к пострадавшим - они спасли много людей, "укрывая в своих домах, церквях и на полях" тех, кого хотели убить боевики.Власти Эфиопии 4 ноября обвинили Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) в нападении на военную базу и мобилизовали войска. Власти также заявили, что НФОТ вооружал и создавал подразделения ополченцев. Эфиопские войска начали операцию в северном регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение.НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству и держит власть в Тыграе. В сентябре НФОТ обратился в избирком с просьбой провести местные выборы, отложенные из-за коронавируса. После отказа региональные власти организовали собственные выборы, которые федеральные власти признали незаконными.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/efiopiya-1585616414.html

https://ria.ru/20201006/efiopiya-1578288232.html

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amnesty international, эфиопия, в мире