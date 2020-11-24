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Глава СК поручил доложить о проверке по ДТП на северо-западе Москвы
Глава СК поручил доложить о проверке по ДТП на северо-западе Москвы
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил московскому главку доложить о предварительных результатах проверки по ДТП на северо-западе... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:16
2020-11-24T19:16
2020-11-24T19:16
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил московскому главку доложить о предварительных результатах проверки по ДТП на северо-западе столицы, сообщается на сайте ведомства.Во вторник на улице Маршала Бирюзова два автомобиля столкнулись, после чего машина сбила троих пешеходов, один из них погиб. По данным прокуратуры, погибла женщина, пострадали мужчина и восьмилетняя девочка."Александр Бастрыкин также поручил ГСУ СК России по городу Москве доложить о первоначальных результатах доследственной проверки обстоятельств ДТП, которое произошло сегодня вблизи жилого дома по улице Маршала Бирюзова", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия