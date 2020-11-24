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В ДТП с грузовиком в Калужской области пострадали семь человек
В ДТП с грузовиком в Калужской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали в результате столкновения грузовика с автобусом ПАЗ в Калужской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:44
2020-11-24T18:44
2020-11-24T18:44
авто
калужская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения грузовика с автобусом ПАЗ в Калужской области, сообщает прокуратура региона.Авария произошла около 17.30 мск вторника на 27 километре автодороги "Калуга-Медынь" Дзержинского района."Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовика MAN с полуприцепом под управлением водителя – мужчины 1964 года рождения и автобуса ПАЗ под управлением водителя – мужчины 1962 года рождения", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП пострадали три человека – водитель и два пассажира автобуса."По предварительной информации сегодня, около 17 часов 20 минут в районе поворота на п. Товарково с трассы "Калуга-Медынь" произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калуга-Товарково, и грузового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 человек", - говорится в сообщении прокуратуры, которая начала проверку по факту произошедшего.На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины ДТП.
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авто, калужская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости.
Семь человек пострадали в результате столкновения грузовика с автобусом ПАЗ в Калужской области
, сообщает прокуратура региона.
Авария произошла около 17.30 мск вторника на 27 километре автодороги "Калуга-Медынь" Дзержинского района.
"Произошло столкновение двух транспортных средств: грузовика MAN с полуприцепом под управлением водителя – мужчины 1964 года рождения и автобуса ПАЗ под управлением водителя – мужчины 1962 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали три человека – водитель и два пассажира автобуса.
"По предварительной информации сегодня, около 17 часов 20 минут в районе поворота на п. Товарково с трассы "Калуга-Медынь" произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калуга-Товарково, и грузового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 человек", - говорится в сообщении прокуратуры, которая начала проверку по факту произошедшего.
На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины ДТП.