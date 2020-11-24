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При столкновении легковушки и троллейбуса в Крыму погибли четыре человека
При столкновении легковушки и троллейбуса в Крыму погибли четыре человека
Легковушка столкнулась с троллейбусом в районе Ангарского перевала в Крыму, в результате ДТП погибли четыре человека, находящиеся в легковом автомобиле,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:52
2020-11-24T11:52
2020-11-24T11:52
ялта
симферополь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Легковушка столкнулась с троллейбусом в районе Ангарского перевала в Крыму, в результате ДТП погибли четыре человека, находящиеся в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым."В районе Ангарского перевала (дорога из Симферополя в Ялту) ДТП с участием легковушки и троллейбуса. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с троллейбусом, поднимающимся к перевалу. В результате ДТП погибли 4 человека (мужчины), находившиеся в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в троллейбусе никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20201124/alkogol-1586025415.html
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ялта, симферополь, республика крым, происшествия