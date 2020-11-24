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Новая шоссейная дорога в Мохэ поможет Китаю торговать с Амурской областью
Новая шоссейная дорога в Мохэ поможет Китаю торговать с Амурской областью
В северо-западной части китайской провинции Хэйлунцзян, в уезде Мохэ, открыли новую шоссейную дорогу, которая связала пункт пропуска Ляньинь на границе с... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:27
2020-11-24T13:27
2020-11-24T13:27
россия-китай: главное
хэйлунцзян
китай
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МОСКВА, 24 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". В северо-западной части китайской провинции Хэйлунцзян, в уезде Мохэ, открыли новую шоссейную дорогу, которая связала пункт пропуска Ляньинь на границе с Россией с ближайшей железнодорожной станцией.Регулярное сообщение через переход Ляньинь-Джалинда было приостановлено в начале века. Сейчас КНР и Россия с обоюдного согласия постепенно возобновляют сообщение в этом месте для перевозки оборудования и некоторых грузов. Также обсуждается возможность построить мост через Амур в этом районе.
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хэйлунцзян, китай