https://ria.ru/20201124/doroga-1586073045.html

Новая шоссейная дорога в Мохэ поможет Китаю торговать с Амурской областью

Новая шоссейная дорога в Мохэ поможет Китаю торговать с Амурской областью

В северо-западной части китайской провинции Хэйлунцзян, в уезде Мохэ, открыли новую шоссейную дорогу, которая связала пункт пропуска Ляньинь на границе с... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:27

2020-11-24T13:27

2020-11-24T13:27

россия-китай: главное

хэйлунцзян

китай

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МОСКВА, 24 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". В северо-западной части китайской провинции Хэйлунцзян, в уезде Мохэ, открыли новую шоссейную дорогу, которая связала пункт пропуска Ляньинь на границе с Россией с ближайшей железнодорожной станцией.Регулярное сообщение через переход Ляньинь-Джалинда было приостановлено в начале века. Сейчас КНР и Россия с обоюдного согласия постепенно возобновляют сообщение в этом месте для перевозки оборудования и некоторых грузов. Также обсуждается возможность построить мост через Амур в этом районе.

https://ria.ru/20201117/pozitsii-1585046241.html

хэйлунцзян

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хэйлунцзян, китай