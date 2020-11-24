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Стала известна самая опасная дорога в Подмосковье
Стала известна самая опасная дорога в Подмосковье
Одной из наиболее опасных дорог в Подмосковье является автомобильная дорога федерального значения "Московское большое кольцо", именно на ней происходит большая... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T04:50
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россия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Одной из наиболее опасных дорог в Подмосковье является автомобильная дорога федерального значения "Московское большое кольцо", именно на ней происходит большая часть ДТП, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России.Как отметили в главном управлении, каждый год на улицах и автодорогах Московской области в среднем происходит до девяти тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают до двух тысяч и получают ранения около 10 тысяч человек.В ведомстве также отметили, что основными причинами высокого уровня аварийности в Московской области являются массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения, низкий уровень подготовки водителей, а также недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.Кроме того, на статистку ДТП влияют и "несовершенство технических средств организации дорожного движения, отсутствие достаточного количества переходов в разных уровнях с дорогой, дорожных ограждений, а также наружного электроосвещения".
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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россия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество

Стала известна самая опасная дорога в Подмосковье

04:50 24.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкАвтомобили на федеральной автомобильной дороге
Автомобили на федеральной автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Одной из наиболее опасных дорог в Подмосковье является автомобильная дорога федерального значения "Московское большое кольцо", именно на ней происходит большая часть ДТП, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России.
Как отметили в главном управлении, каждый год на улицах и автодорогах Московской области в среднем происходит до девяти тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают до двух тысяч и получают ранения около 10 тысяч человек.
"Большая часть ДТП, произошедших в Московской области, приходится на кольцевые автодороги. Одной из наиболее "опасных" дорог Московской области является автомобильная дорога федерального значения А108 "Московское большое кольцо" (МБК), которая проходит через города: Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Рузу, Клин, Дмитров", - рассказали в главке.
В ведомстве также отметили, что основными причинами высокого уровня аварийности в Московской области являются массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения, низкий уровень подготовки водителей, а также недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.
Кроме того, на статистку ДТП влияют и "несовершенство технических средств организации дорожного движения, отсутствие достаточного количества переходов в разных уровнях с дорогой, дорожных ограждений, а также наружного электроосвещения".
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