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Стала известна самая опасная дорога в Подмосковье
Стала известна самая опасная дорога в Подмосковье
Одной из наиболее опасных дорог в Подмосковье является автомобильная дорога федерального значения "Московское большое кольцо", именно на ней происходит большая... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T04:50
2020-11-24T04:50
2020-11-24T04:50
россия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Одной из наиболее опасных дорог в Подмосковье является автомобильная дорога федерального значения "Московское большое кольцо", именно на ней происходит большая часть ДТП, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России.Как отметили в главном управлении, каждый год на улицах и автодорогах Московской области в среднем происходит до девяти тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают до двух тысяч и получают ранения около 10 тысяч человек.В ведомстве также отметили, что основными причинами высокого уровня аварийности в Московской области являются массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения, низкий уровень подготовки водителей, а также недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.Кроме того, на статистку ДТП влияют и "несовершенство технических средств организации дорожного движения, отсутствие достаточного количества переходов в разных уровнях с дорогой, дорожных ограждений, а также наружного электроосвещения".
https://ria.ru/20201023/spasenie-1581116217.html
россия
москва
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россия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Одной из наиболее опасных дорог в Подмосковье
является автомобильная дорога федерального значения "Московское большое кольцо", именно на ней происходит большая часть ДТП, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС
России.
Как отметили в главном управлении, каждый год на улицах и автодорогах Московской области в среднем происходит до девяти тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают до двух тысяч и получают ранения около 10 тысяч человек.
"Большая часть ДТП, произошедших в Московской области, приходится на кольцевые автодороги. Одной из наиболее "опасных" дорог Московской области является автомобильная дорога федерального значения А108 "Московское большое кольцо" (МБК), которая проходит через города: Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Рузу, Клин, Дмитров", - рассказали в главке.
В ведомстве также отметили, что основными причинами высокого уровня аварийности в Московской области являются массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения, низкий уровень подготовки водителей, а также недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.
Кроме того, на статистку ДТП влияют и "несовершенство технических средств организации дорожного движения, отсутствие достаточного количества переходов в разных уровнях с дорогой, дорожных ограждений, а также наружного электроосвещения".