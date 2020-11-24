https://ria.ru/20201124/doroga-1586012202.html

Стала известна самая опасная дорога в Подмосковье

Стала известна самая опасная дорога в Подмосковье

Одной из наиболее опасных дорог в Подмосковье является автомобильная дорога федерального значения "Московское большое кольцо", именно на ней происходит большая... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T04:50

2020-11-24T04:50

2020-11-24T04:50

россия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Одной из наиболее опасных дорог в Подмосковье является автомобильная дорога федерального значения "Московское большое кольцо", именно на ней происходит большая часть ДТП, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России.Как отметили в главном управлении, каждый год на улицах и автодорогах Московской области в среднем происходит до девяти тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают до двух тысяч и получают ранения около 10 тысяч человек.В ведомстве также отметили, что основными причинами высокого уровня аварийности в Московской области являются массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения, низкий уровень подготовки водителей, а также недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.Кроме того, на статистку ДТП влияют и "несовершенство технических средств организации дорожного движения, отсутствие достаточного количества переходов в разных уровнях с дорогой, дорожных ограждений, а также наружного электроосвещения".

https://ria.ru/20201023/spasenie-1581116217.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество