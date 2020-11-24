Лавров заявил о "почившем в бозе" Договоре по открытому небу
15:14 24.11.2020 (обновлено: 15:39 24.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Печально, что Договор об открытом небе почил в бозе из-за США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, печально, что еще один инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности – Договор об открытом небе – почил в бозе благодаря решению Соединенных Штатов", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, подобные решения принимаются "как под копирку".
"И Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор об открытом небе Соединенные Штаты разорвали, ссылаясь на то, что эти документы нарушались систематически и давно Российской Федерацией – опять-таки, голословно, опять-таки, без фактов, опять-таки, скрывая то, что подозрения в нарушении в адрес Соединенных Штатов исчисляются десятками случаев, и все это хорошо известно", - отметил министр.
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"К сожалению, другие западные участники Договора об открытом небе, наверное, пока еще стесняются называть вещи своими именами, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и избегают принципиальной критики Соединенных Штатов, но они прекрасно понимают, что утратить этот договор было бы потерей для безопасности, прежде всего, в Европе", - добавил Лавров.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.