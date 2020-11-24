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https://ria.ru/20201124/dogovor-1586098346.html
Лавров заявил о "почившем в бозе" Договоре по открытому небу
Лавров заявил о "почившем в бозе" Договоре по открытому небу
Печально, что Договор об открытом небе почил в бозе из-за США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:14
2020-11-24T15:39
россия
договор по открытому небу
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Печально, что Договор об открытом небе почил в бозе из-за США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, печально, что еще один инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности – Договор об открытом небе – почил в бозе благодаря решению Соединенных Штатов", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, подобные решения принимаются "как под копирку"."И Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор об открытом небе Соединенные Штаты разорвали, ссылаясь на то, что эти документы нарушались систематически и давно Российской Федерацией – опять-таки, голословно, опять-таки, без фактов, опять-таки, скрывая то, что подозрения в нарушении в адрес Соединенных Штатов исчисляются десятками случаев, и все это хорошо известно", - отметил министр."К сожалению, другие западные участники Договора об открытом небе, наверное, пока еще стесняются называть вещи своими именами, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и избегают принципиальной критики Соединенных Штатов, но они прекрасно понимают, что утратить этот договор было бы потерей для безопасности, прежде всего, в Европе", - добавил Лавров.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
https://ria.ru/20201122/pompeo-1585821817.html
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россия, договор по открытому небу, сергей лавров, сша

Лавров заявил о "почившем в бозе" Договоре по открытому небу

15:14 24.11.2020 (обновлено: 15:39 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Печально, что Договор об открытом небе почил в бозе из-за США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, печально, что еще один инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности – Договор об открытом небе – почил в бозе благодаря решению Соединенных Штатов", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, подобные решения принимаются "как под копирку".
"И Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор об открытом небе Соединенные Штаты разорвали, ссылаясь на то, что эти документы нарушались систематически и давно Российской Федерацией – опять-таки, голословно, опять-таки, без фактов, опять-таки, скрывая то, что подозрения в нарушении в адрес Соединенных Штатов исчисляются десятками случаев, и все это хорошо известно", - отметил министр.
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 21:41
Помпео оценил выход США из Договора по открытому небу
"К сожалению, другие западные участники Договора об открытом небе, наверное, пока еще стесняются называть вещи своими именами, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и избегают принципиальной критики Соединенных Штатов, но они прекрасно понимают, что утратить этот договор было бы потерей для безопасности, прежде всего, в Европе", - добавил Лавров.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
14:45
Рябков не исключил выхода России из Договора по открытому небу
 
РоссияДоговор по открытому небуСергей ЛавровСША
 
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