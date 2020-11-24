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Рябков не исключил выхода России из Договора по открытому небу
Рябков не исключил выхода России из Договора по открытому небу
Москва не исключает возможности выхода вслед за Вашингтоном из Договора по открытому небу в случае, если другие страны-участницы договора не будут выполнять... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:45
2020-11-24T14:45
россия
договор по открытому небу
сергей рябков
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва не исключает возможности выхода вслед за Вашингтоном из Договора по открытому небу в случае, если другие страны-участницы договора не будут выполнять предусмотренных соглашением обязательств, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Российский дипломат добавил, что от степени "кооперабельности стран, остающихся в договоре, прежде всего, союзников США", зависят дальнейшие действия России по данному соглашению."Они должны уяснить для себя: каждый день промедления или неясности в отношении того, что они не будут передавать собираемую в ходе наблюдательных полётов информацию стране-неучастнице договора в лице США, что они не будут препятствовать нашим полетам над американскими военными объектами на их территории - каждый день промедления в этом вопросе с их стороны усиливает их ответственность за дальнейшую судьбу договора. Поэтому их собственные декларации о том, что они озабочены судьбой договора, должны подкрепляться конкретными делами именно в этой сфере. Все в их руках, не в наших", - подчеркнул Рябков.
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россия, договор по открытому небу, сергей рябков, безопасность

Рябков не исключил выхода России из Договора по открытому небу

14:45 24.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва не исключает возможности выхода вслед за Вашингтоном из Договора по открытому небу в случае, если другие страны-участницы договора не будут выполнять предусмотренных соглашением обязательств, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Я не исключаю этого варианта. Я не исключаю и никакие другие, в том числе промежуточные решения", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, исключает ли для себя Москва вариант выхода из Договора.

Российский дипломат добавил, что от степени "кооперабельности стран, остающихся в договоре, прежде всего, союзников США", зависят дальнейшие действия России по данному соглашению.
"Они должны уяснить для себя: каждый день промедления или неясности в отношении того, что они не будут передавать собираемую в ходе наблюдательных полётов информацию стране-неучастнице договора в лице США, что они не будут препятствовать нашим полетам над американскими военными объектами на их территории - каждый день промедления в этом вопросе с их стороны усиливает их ответственность за дальнейшую судьбу договора. Поэтому их собственные декларации о том, что они озабочены судьбой договора, должны подкрепляться конкретными делами именно в этой сфере. Все в их руках, не в наших", - подчеркнул Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
12:48
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РоссияДоговор по открытому небуСергей РябковБезопасность
 
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