https://ria.ru/20201124/dogovor-1586092448.html

Рябков не исключил выхода России из Договора по открытому небу

Рябков не исключил выхода России из Договора по открытому небу

Москва не исключает возможности выхода вслед за Вашингтоном из Договора по открытому небу в случае, если другие страны-участницы договора не будут выполнять... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:45

2020-11-24T14:45

2020-11-24T14:45

россия

договор по открытому небу

сергей рябков

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:185:3097:1927_1400x0_80_0_0_1bc20ceb43cfd61e0cdbcc9567ad8f34.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва не исключает возможности выхода вслед за Вашингтоном из Договора по открытому небу в случае, если другие страны-участницы договора не будут выполнять предусмотренных соглашением обязательств, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Российский дипломат добавил, что от степени "кооперабельности стран, остающихся в договоре, прежде всего, союзников США", зависят дальнейшие действия России по данному соглашению."Они должны уяснить для себя: каждый день промедления или неясности в отношении того, что они не будут передавать собираемую в ходе наблюдательных полётов информацию стране-неучастнице договора в лице США, что они не будут препятствовать нашим полетам над американскими военными объектами на их территории - каждый день промедления в этом вопросе с их стороны усиливает их ответственность за дальнейшую судьбу договора. Поэтому их собственные декларации о том, что они озабочены судьбой договора, должны подкрепляться конкретными делами именно в этой сфере. Все в их руках, не в наших", - подчеркнул Рябков.

https://ria.ru/20201124/ryabkov-1586062635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, сергей рябков, безопасность