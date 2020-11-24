Рябков не исключил выхода России из Договора по открытому небу
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва не исключает возможности выхода вслед за Вашингтоном из Договора по открытому небу в случае, если другие страны-участницы договора не будут выполнять предусмотренных соглашением обязательств, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Я не исключаю этого варианта. Я не исключаю и никакие другие, в том числе промежуточные решения", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, исключает ли для себя Москва вариант выхода из Договора.
Российский дипломат добавил, что от степени "кооперабельности стран, остающихся в договоре, прежде всего, союзников США", зависят дальнейшие действия России по данному соглашению.
"Они должны уяснить для себя: каждый день промедления или неясности в отношении того, что они не будут передавать собираемую в ходе наблюдательных полётов информацию стране-неучастнице договора в лице США, что они не будут препятствовать нашим полетам над американскими военными объектами на их территории - каждый день промедления в этом вопросе с их стороны усиливает их ответственность за дальнейшую судьбу договора. Поэтому их собственные декларации о том, что они озабочены судьбой договора, должны подкрепляться конкретными делами именно в этой сфере. Все в их руках, не в наших", - подчеркнул Рябков.