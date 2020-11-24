https://ria.ru/20201124/delo-1586037631.html
СК завел дело из-за открытия управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*
СК завел дело из-за открытия управленческого центра "Свидетелей Иеговы"*
Уголовное дело возбуждено из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России, обыски идут более чем в 20 регионах, сообщила старший РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:00
2020-11-24T11:00
2020-11-24T12:53
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России, обыски идут более чем в 20 регионах, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.В апреле 2017 года Верховный суд Российской Федерации запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 1.1, 2 статьи 282.1 УК Российской Федерации ("Организация деятельности экстремистской организации")", — сказала Иванова журналистам.Она подчеркнула, что основанием для возбуждения дела стали материалы об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и его структурных подразделений, признанных Верховным судом экстремистскими организациями."В городе Москве и более чем в 20 субъектах страны проводятся обыски... В настоящее время установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", — добавила Иванова.По данным следствия, работа подразделения в Москве была организована с июня 2019 года. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир на Челюскинской улице. Кроме того, происходила вербовка новых участников для участия в запрещенном религиозном движении.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Новости
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РИА Новости
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Силовики накрыли экстремистскую организацию Свидетелей Иеговы в Москве. Кадры СК
По версии следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решения Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения. Также установлено, что участники подразделения склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов для участия в запрещённом религиозном движении.
2020-11-24T11:00
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PT0M33S
РИА Новости
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РИА Новости
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свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы
"* в России, обыски идут более чем в 20 регионах, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК
России Юлия Иванова.
В апреле 2017 года Верховный суд Российской Федерации запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 1.1, 2 статьи 282.1 УК Российской Федерации ("Организация деятельности экстремистской организации")", — сказала Иванова журналистам.
Она подчеркнула, что основанием для возбуждения дела стали материалы об организации в Москве
деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и его структурных подразделений, признанных Верховным судом экстремистскими организациями.
"В городе Москве и более чем в 20 субъектах страны проводятся обыски... В настоящее время установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", — добавила Иванова.
По данным следствия, работа подразделения в Москве была организована с июня 2019 года. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир на Челюскинской улице. Кроме того, происходила вербовка новых участников для участия в запрещенном религиозном движении.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.