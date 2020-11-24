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https://ria.ru/20201124/christies--1586036954.html
"Русские" торги Christie's принесли более восьми миллионов фунтов
"Русские" торги Christie's принесли более восьми миллионов фунтов
"Русские" торги Christie's в Лондоне принесли в понедельник более 8,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:13
2020-11-24T13:56
культура
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музеи
михаил нестеров
константин коровин
иван айвазовский
лондон
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ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости, Мария Табак. "Русские" торги Christie's в Лондоне принесли в понедельник более 8,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома."В торгах приняли участие онлайн и по телефону покупатели из 27 стран, от Гонконга до Панамы", - сказала она.Топ-лотом торгов стало полотно Константина Коровина "В саду", проданное за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, что в пять раз превысило эстимейт."Святое озеро" Михаила Нестерова, не появлявшееся на публике более 90 лет, было продано за 562,5 тысячи фунтов стерлингов. "Обнаженная" Зинаиды Серебряковой, для которой художнице позировала ее дочь Катя, ушла с молотка за 682,5 тысячи."Буря" Ивана Айвазовского продана за 437,5 тысячи фунтов стерлингов.Картина Александры Экстер "Карнавал в Венеции", долгое время принадлежавшее другу художницы – текстильному фабриканту Инно Изратти, была продана за 450 тысяч.Коллекция работ Марии Якунчиковой из собрания наследников художницы, представленная на торгах в честь 150-летия со дня ее рождения, была продана за 382,5 тысячи фунтов стерлингов.Топ-лотом в секции русского декоративно-прикладного искусства стало советское агитационное блюдо, созданное в 1921 году по эскизу Рудольфа Вильде с призывом "Спасти Революцию, помочь голодающим", проданное за 275 тысяч фунтов стерлингов.
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новости культуры, выставки, музеи, михаил нестеров, константин коровин, иван айвазовский, лондон

"Русские" торги Christie's принесли более восьми миллионов фунтов

12:13 24.11.2020 (обновлено: 13:56 24.11.2020)
 
© РИА Новости / ЮровскийБлюдо с агитационной надписью "Спасти революцию - помочь голодающим"
Блюдо с агитационной надписью Спасти революцию - помочь голодающим - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Юровский
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости, Мария Табак. "Русские" торги Christie's в Лондоне принесли в понедельник более 8,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.
"В торгах приняли участие онлайн и по телефону покупатели из 27 стран, от Гонконга до Панамы", - сказала она.
© Christie'sКонстантин Коровин "В саду"
В саду Константин Коровин (1923) - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Christie's
Константин Коровин "В саду"
Топ-лотом торгов стало полотно Константина Коровина "В саду", проданное за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, что в пять раз превысило эстимейт.
"Святое озеро" Михаила Нестерова, не появлявшееся на публике более 90 лет, было продано за 562,5 тысячи фунтов стерлингов.
© Christie'sМихаил Нестеров "Святое озеро"
Михаил Нестеров Святое озеро - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Christie's
Михаил Нестеров "Святое озеро"
"Обнаженная" Зинаиды Серебряковой, для которой художнице позировала ее дочь Катя, ушла с молотка за 682,5 тысячи.
"Буря" Ивана Айвазовского продана за 437,5 тысячи фунтов стерлингов.
© Christie's"Буря" Иван Айвазовский
Буря Иван Айвазовский - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Christie's
"Буря" Иван Айвазовский
Картина Александры Экстер "Карнавал в Венеции", долгое время принадлежавшее другу художницы – текстильному фабриканту Инно Изратти, была продана за 450 тысяч.
Коллекция работ Марии Якунчиковой из собрания наследников художницы, представленная на торгах в честь 150-летия со дня ее рождения, была продана за 382,5 тысячи фунтов стерлингов.
Топ-лотом в секции русского декоративно-прикладного искусства стало советское агитационное блюдо, созданное в 1921 году по эскизу Рудольфа Вильде с призывом "Спасти Революцию, помочь голодающим", проданное за 275 тысяч фунтов стерлингов.
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