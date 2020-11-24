https://ria.ru/20201124/chelyabinsk-1586114247.html

В Челябинске после поджога автомобиля журналиста завели уголовное дело

В Челябинске после поджога автомобиля журналиста завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста в Челябинске, сообщил пресс-центр прокуроры региона. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:13

2020-11-24T16:13

2020-11-24T16:13

гумвд

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста в Челябинске, сообщил пресс-центр прокуроры региона.Как сообщала РИА Новости корреспондент информационного агентства Znak.com Марина Малкова, ее автомобиль BMW X1 был припаркован вечером 23 ноября на северо-западе Челябинска, и его "сожгли". По данным пресс-службы ГУМВД РФ по региону, факт возгорания автомобиля зарегистрирован, городское УМВД проводит проверку. В пресс-центре ГУМЧС РФ по региону наиболее вероятной причиной возгорания назвали поджог.По данным прокуратуры, в понедельник неустановленное лицо путем поджога повредило автомобиль BMW X1, принадлежащий Малковой. Также огнем были повреждены автомобили Hyundai Solaris и Volvo XC90."По данному факту следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции Курчатовский СУ УМВД России по Челябинску, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - говорится в сообщении.В связи с повышенным общественным резонансом происшествия ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокурором области, добавляет пресс-центр.

https://ria.ru/20201124/proisshestvie-1586018835.html

https://ria.ru/20201120/zhurnalist-1585510993.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, челябинск, происшествия