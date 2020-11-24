Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/chelyabinsk-1586114247.html
В Челябинске после поджога автомобиля журналиста завели уголовное дело
В Челябинске после поджога автомобиля журналиста завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста в Челябинске, сообщил пресс-центр прокуроры региона. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:13
2020-11-24T16:13
гумвд
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_568019e61e9aaa22bdf20618d7e978e0.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста в Челябинске, сообщил пресс-центр прокуроры региона.Как сообщала РИА Новости корреспондент информационного агентства Znak.com Марина Малкова, ее автомобиль BMW X1 был припаркован вечером 23 ноября на северо-западе Челябинска, и его "сожгли". По данным пресс-службы ГУМВД РФ по региону, факт возгорания автомобиля зарегистрирован, городское УМВД проводит проверку. В пресс-центре ГУМЧС РФ по региону наиболее вероятной причиной возгорания назвали поджог.По данным прокуратуры, в понедельник неустановленное лицо путем поджога повредило автомобиль BMW X1, принадлежащий Малковой. Также огнем были повреждены автомобили Hyundai Solaris и Volvo XC90."По данному факту следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции Курчатовский СУ УМВД России по Челябинску, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - говорится в сообщении.В связи с повышенным общественным резонансом происшествия ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокурором области, добавляет пресс-центр.
https://ria.ru/20201124/proisshestvie-1586018835.html
https://ria.ru/20201120/zhurnalist-1585510993.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_af8df46a14b4cf1f4ab2be06507f3285.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, челябинск, происшествия

В Челябинске после поджога автомобиля журналиста завели уголовное дело

16:13 24.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста в Челябинске, сообщил пресс-центр прокуроры региона.
Как сообщала РИА Новости корреспондент информационного агентства Znak.com Марина Малкова, ее автомобиль BMW X1 был припаркован вечером 23 ноября на северо-западе Челябинска, и его "сожгли". По данным пресс-службы ГУМВД РФ по региону, факт возгорания автомобиля зарегистрирован, городское УМВД проводит проверку. В пресс-центре ГУМЧС РФ по региону наиболее вероятной причиной возгорания назвали поджог.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
08:33
В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
По данным прокуратуры, в понедельник неустановленное лицо путем поджога повредило автомобиль BMW X1, принадлежащий Малковой. Также огнем были повреждены автомобили Hyundai Solaris и Volvo XC90.
"По данному факту следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции Курчатовский СУ УМВД России по Челябинску, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - говорится в сообщении.
В связи с повышенным общественным резонансом происшествия ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокурором области, добавляет пресс-центр.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 13:43
СК возбудил дело против ударившего журналиста жителя Крыма
 
ГУМВДЧелябинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Врачи оценивают состояние детей, находившихся в заложниках в Колпино
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
17:10Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
17:10Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
17:07В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
17:00Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
16:57Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе
16:51Дети, захваченные в заложники в Колпино, не пострадали
16:50Омбудсмен в Петербурге рассказала о захватившем детей в заложники
16:49Захвативший в заложники шестерых детей в Колпино мужчина сдался
Лента новостейМолния