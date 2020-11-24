https://ria.ru/20201124/chelyabinsk-1586114247.html
В Челябинске после поджога автомобиля журналиста завели уголовное дело
В Челябинске после поджога автомобиля журналиста завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста в Челябинске, сообщил пресс-центр прокуроры региона. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:13
2020-11-24T16:13
2020-11-24T16:13
гумвд
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста в Челябинске, сообщил пресс-центр прокуроры региона.Как сообщала РИА Новости корреспондент информационного агентства Znak.com Марина Малкова, ее автомобиль BMW X1 был припаркован вечером 23 ноября на северо-западе Челябинска, и его "сожгли". По данным пресс-службы ГУМВД РФ по региону, факт возгорания автомобиля зарегистрирован, городское УМВД проводит проверку. В пресс-центре ГУМЧС РФ по региону наиболее вероятной причиной возгорания назвали поджог.По данным прокуратуры, в понедельник неустановленное лицо путем поджога повредило автомобиль BMW X1, принадлежащий Малковой. Также огнем были повреждены автомобили Hyundai Solaris и Volvo XC90."По данному факту следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции Курчатовский СУ УМВД России по Челябинску, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - говорится в сообщении.В связи с повышенным общественным резонансом происшествия ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокурором области, добавляет пресс-центр.
https://ria.ru/20201124/proisshestvie-1586018835.html
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гумвд, челябинск, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по факту поджога автомобиля журналиста в Челябинске
, сообщил пресс-центр прокуроры региона.
Как сообщала РИА Новости корреспондент информационного агентства Znak.com Марина Малкова, ее автомобиль BMW X1 был припаркован вечером 23 ноября на северо-западе Челябинска, и его "сожгли". По данным пресс-службы ГУМВД
РФ по региону, факт возгорания автомобиля зарегистрирован, городское УМВД проводит проверку. В пресс-центре ГУМЧС РФ по региону наиболее вероятной причиной возгорания назвали поджог.
По данным прокуратуры, в понедельник неустановленное лицо путем поджога повредило автомобиль BMW X1, принадлежащий Малковой. Также огнем были повреждены автомобили Hyundai Solaris и Volvo XC90.
"По данному факту следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции Курчатовский СУ УМВД России по Челябинску, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - говорится в сообщении.
В связи с повышенным общественным резонансом происшествия ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокурором области, добавляет пресс-центр.