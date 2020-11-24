https://ria.ru/20201124/cancer-1586163985.html
Найден способ распознать рак при приеме пищи
Найден способ распознать рак при приеме пищи
Дисфагия может свидетельствовать о раке легких. Об этом предупреждает Фонд Роя Касла, пишет Express. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T21:09
2020-11-24T21:09
2020-11-24T21:09
здоровье
англия
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дисфагия может свидетельствовать о раке легких. Об этом предупреждает Фонд Роя Касла, пишет Express. Рак легких часто обнаруживается на поздних стадиях, когда разрастание опухоли создает проблемы и трудности в повседневной жизни, говорится в материале. Дисфагия, или трудности при глотании и прохождении пищи через глотку, является одной из таких проблем. При дисфагии, помимо трудностей с глотанием, у пациентов часто возникают боль и жжение. В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) напомнили и о других симптомах рака легких. Это не проходящий более трех недель кашель, боль при дыхании или кашле, стойкая одышка, потеря аппетита или необъяснимая потеря веса, постоянная усталость и инфекции дыхательных органов. Кроме того, в NHS перечислили факторы, повышающие риск развития рака. Прежде всего, это курение, в том числе пассивное, а также вдыхание выхлопных газов и взаимодействие с некоторыми химикатами — например, асбестом и диоксидом кремния.
https://ria.ru/20201124/rak-1586012353.html
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здоровье, англия, общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Дисфагия может свидетельствовать о раке легких. Об этом предупреждает Фонд Роя Касла, пишет Express
.
Рак легких часто обнаруживается на поздних стадиях, когда разрастание опухоли создает проблемы и трудности в повседневной жизни, говорится в материале. Дисфагия, или трудности при глотании и прохождении пищи через глотку, является одной из таких проблем.
"Она может быть вызвана раком или инфекциями вроде молочницы", — объяснили в фонде.
При дисфагии, помимо трудностей с глотанием, у пациентов часто возникают боль и жжение.
В Национальной службе здравоохранения Англии
(NHS) напомнили и о других симптомах рака легких. Это не проходящий более трех недель кашель, боль при дыхании или кашле, стойкая одышка, потеря аппетита или необъяснимая потеря веса, постоянная усталость и инфекции дыхательных органов.
Кроме того, в NHS перечислили факторы, повышающие риск развития рака. Прежде всего, это курение, в том числе пассивное, а также вдыхание выхлопных газов и взаимодействие с некоторыми химикатами — например, асбестом и диоксидом кремния.