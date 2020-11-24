https://ria.ru/20201124/byudzhet-1586089750.html

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2021-2023 годы

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2021-2023 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, одобрив 669 поправок к нему. Третье чтение... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:33

2020-11-24T14:33

2020-11-24T14:33

андрей макаров

urals

госдума рф

опек

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, одобрив 669 поправок к нему. Третье чтение запланировано на 26 ноября."Никогда так плотно Госдума не работала вместе с правительством", - заявил председатель профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя эти поправки. Они, по словам депутата, являются результатом работы комитета с министерствами и ведомствами, а Госдумы - с правительством.В частности, поправки предусматривают финансирование общенационального плана действий. "Общенациональный план действий обеспечивает… восстановление занятости, доходов населения, рост экономики и, соответственно, долгосрочные структурные изменения в экономике. Только на 2021 год эти средства распределены в размере почти 640 миллиардов рублей", - отметил Макаров. Он также обратил внимание, что на реализацию кредитной программы поддержки занятости для организаций из наиболее пострадавших от пандемии отраслей выделяется 421 миллиард рублей.Кроме того, поправки перераспределяют с учетом национальных целей средства, заложенные на реализацию нацпроектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. "В 2021 году эта сумма почти 650 миллиардов рублей, в 2022-м – 777 (миллиардов - ред.) соответственно и в 2023-м - более 900 миллиардов", - сказал глава бюджетного комитета.Поправками также распределяются ранее зарезервированные бюджетные ассигнования на модернизацию первичного звена здравоохранения, региональные и социальные доплаты к пенсии, восстанавливаются объемы субвенций бюджетам регионов. "Помните, мы говорили об этом в первом чтении, что они подверглись сокращению? Все это, в соответствии с решением Госдумы, в данном случае восстановлено", - заверил Макаров.В рамках второго чтения было распределено межбюджетных трансфертов на сумму почти 1,5 триллиона рублей только на 2021 год, отметил он. "А это значит, что регионы получат средства досрочно, тем более к третьему чтению в постановлении (Госдумы - ред.) мы, естественно, будем ставить задачу заключения всех соглашений с регионами в соответствующие сроки, чтобы деньги заработали сразу с 1 января", - уточнил глава комитета.Среди перечисленных им поправок также выделение в следующем году почти 20 миллиардов рублей на капитальный ремонт и строительство стационаров инфекционного профиля, модернизацию лабораторий инфекционных служб.Поправки касаются и других целей, в том числе субсидий организациям воздушного транспорта на обеспечение доступности воздушных перевозок населения, формирования современной городской среды, а также обеспечения занятости в шахтерских городах и поселках, включая мероприятия по переселению. "Очень важно, что …мы делаем это сразу на три года с тем, чтобы эта проблема была завершена в те сроки, которые были установлены", - подчеркнул Макаров.Основные параметрыПроектом бюджета РФ в этот трехлетний период прогнозируется рост его доходов с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году, расходов - с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно. В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.На 2021 год было смягчено бюджетное правило, ограничивающее трату дополнительных нефтегазовых доходов - полученных от цены нефти Urals выше планки отсечения. Эта планка составляет 43,3 доллара в 2021 году, 44,2 доллара в 2022 году и 45 долларов в 2023 году при прогнозе среднегодовой цены в 45,3 за баррель, 46,6 и 47,5 доллара соответственно. Вместе с тем в 2021 году базовым будет считаться объем добычи нефти, который был бы без ее сокращения в рамках сделки ОПЕК+, поэтому образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 миллиард рублей.В 2022 и 2023 годах ожидаются уже дополнительные нефтегазовые доходы в 703 миллиарда и 787 миллиардов рублей соответственно. Согласно бюджетному правилу, эти суммы должны будут пойти в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния."Недостачу", включая образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит", планируется покрывать в основном за счет внутренних займов: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника закладывается в 2,9 триллиона рублей в 2021 году, 2,1 триллиона в 2022 году и 2,4 триллиона в 2023 году.На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложено в проект бюджета 91 миллиард. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 триллиона рублей, 2022 года - 12,638 триллиона, 2023 года - 13,474 триллиона. Поступление в резервы дополнительных доходов от нефти и газа происходит с лагом: в 2022 году на них будет покупаться валюта, в которой хранятся средства ФНБ, а уже в 2023 году все приобретенное за год зачислится в фонд.Основные характеристики бюджета определялись исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,533 триллиона рублей в 2021 году, 124,223 триллиона в 2022 году и 132,822 триллиона в 2023 году, инфляции не выше в 3,7% в 2021 году и не выше 4% в 2022-2023 годах.

https://ria.ru/20201119/pensii-1585407429.html

https://ria.ru/20201119/nalogi-1585339923.html

https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584129913.html

https://ria.ru/20201118/moskva-1585205870.html

https://ria.ru/20201029/pandemiya-1582088868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей макаров, urals, госдума рф, опек, экономика